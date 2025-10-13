2 658 6
Дрони СБУ та ССО атакували нафтовий термінал та підстанції в окупованому Криму, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Воїни ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вночі атакували низку об'єктів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Що було атаковано?
БпЛА влучили щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу. Там виникла масштабна пожежа.
Уражено підстанцію 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), що є частиною енергомосту РФ - окупований Крим. Внаслідок атаки пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги.
Серія вибухів пролунала на підстанції 330 кВ "Сімферополь".
