Новини Удари по Криму
Дрони СБУ та ССО атакували нафтовий термінал та підстанції в окупованому Криму, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вночі атакували низку об'єктів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Що було атаковано?

БпЛА влучили щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу. Там виникла масштабна пожежа.

Уражено підстанцію 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), що є частиною енергомосту РФ - окупований Крим. Внаслідок атаки пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги.

Серія вибухів пролунала на підстанції 330 кВ "Сімферополь".

Атака дронів на окупований Крим 13 жовтня. Що уражено?

Крим (14274) енергетика (2770)
красота. будуть зрадникам камні с нєба. жуйте не вдавіться
показати весь коментар
13.10.2025 10:55 Відповісти
Ну нарешті за підстанції взялися. Партизанам в темноті легше буде працювати. Потрібно ще не тільки підстанції а і ТЕС всі знищити в окупованому криму а також на окупованому дамбасі. Ото в рашистів буде задачка або сидіти в темноті і срати від кожного шелесту в кущах або відключати рашку і підключати окуповані території. А з минулої зими ми бачили що на Сосії даже для себе не вистачало електроенергії
показати весь коментар
13.10.2025 11:19 Відповісти
І що цікаво, що гауляйтер розказував крисчанам що немає палива в криму а як бачимо горить так що цистерні були повні. Тобто окупанти тримали паливо для себе і для військової техніки. Те ж саме зі світлом буде. В темноті посеред криму будуть горіти яскраво вогні. Ут туди бити ракетами і не промахнешся в окупантів. А в Форосі вобще можна по всіх будівлях гасити. Бо там крім окупаційних високопосадовців і військових офіцерів ніодного мирного жителя не має
показати весь коментар
13.10.2025 11:23 Відповісти
великому ..історику.. ***** в.в. потрібно нагадати чий крим і як французи . британці і османи ************ армію царя в кримській війні
показати весь коментар
13.10.2025 11:29 Відповісти
А ще ті два "Сіменса",що колись з ними обмахали цю компанію.
показати весь коментар
13.10.2025 12:25 Відповісти
У Феодосії можна відкривати пляжний сезон, море підігріли, і не дякуйте, це типу по "братськи" )
показати весь коментар
13.10.2025 12:27 Відповісти
 
 