Дроны СБУ и ССО атаковали нефтяной терминал и подстанции в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Воины ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ночью атаковали ряд объектов российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Что было атаковано?
БпЛА попали по меньшей мере в пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала. Там возник масштабный пожар.
Поражена подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - оккупированный Крым. В результате атаки повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.
Серия взрывов прогремела на подстанции 330 кВ "Симферополь".
