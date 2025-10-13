Дроны СБУ и ССО атаковали нефтяной терминал и подстанции в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ночью атаковали ряд объектов российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Что было атаковано?

БпЛА попали по меньшей мере в пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала. Там возник масштабный пожар.

Поражена подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - оккупированный Крым. В результате атаки повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.

Серия взрывов прогремела на подстанции 330 кВ "Симферополь".

