РУС
Новости Удары по Крыму
2 245 4

Дроны СБУ и ССО атаковали нефтяной терминал и подстанции в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ночью атаковали ряд объектов российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Что было атаковано?

БпЛА попали по меньшей мере в пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала. Там возник масштабный пожар.

Поражена подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - оккупированный Крым. В результате атаки повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.

Серия взрывов прогремела на подстанции 330 кВ "Симферополь".

Атака дронов на оккупированный Крым 13 октября. Что поражено?

Атака дронов на оккупированный Крым 13 октября. Что поражено?
Автор: 

Крым (26500) энергетика (2682)
красота. будуть зрадникам камні с нєба. жуйте не вдавіться
13.10.2025 10:55 Ответить
Ну нарешті за підстанції взялися. Партизанам в темноті легше буде працювати. Потрібно ще не тільки підстанції а і ТЕС всі знищити в окупованому криму а також на окупованому дамбасі. Ото в рашистів буде задачка або сидіти в темноті і срати від кожного шелесту в кущах або відключати рашку і підключати окуповані території. А з минулої зими ми бачили що на Сосії даже для себе не вистачало електроенергії
13.10.2025 11:19 Ответить
І що цікаво, що гауляйтер розказував крисчанам що немає палива в криму а як бачимо горить так що цистерні були повні. Тобто окупанти тримали паливо для себе і для військової техніки. Те ж саме зі світлом буде. В темноті посеред криму будуть горіти яскраво вогні. Ут туди бити ракетами і не промахнешся в окупантів. А в Форосі вобще можна по всіх будівлях гасити. Бо там крім окупаційних високопосадовців і військових офіцерів ніодного мирного жителя не має
13.10.2025 11:23 Ответить
великому ..історику.. ***** в.в. потрібно нагадати чий крим і як французи . британці і османи ************ армію царя в кримській війні
13.10.2025 11:29 Ответить
 
 