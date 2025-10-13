Ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог щодня намагається знайти слабкі місця у обороні, змінює тактику та атакує великими і малими групами, - 5 ОШБр

На Новопавлівському напрямку ворог щодня випробовує українську оборону. Навіть мінімальні просування даються росіянам дорогою ціною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Микола Зінько.

"Це просто, ви навіть не уявляєте, це не один, не два, не п’ять, це сотні просто загиблих на тих ділянках. Ворог просто закидає м’ясом. Тут змінюється підрозділ противника один за одним. Є один, він просто видихується, не маючи вже людей, приходить інший", — розповів командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади.

Регулярно проводиться традиційна російська "ротація": коли попередній особовий склад змінюють на новий. Техніки у них майже немає — хіба що мотоцикли та автомобілі.

"Переважно це недавно мобілізовані. Останні, яких ми брали в полон, вони навіть не мобілізовані, з тюрем московських. Тобто, таким способом вони вирішили вийти на волю. Але це також не дуже добре працює. Кому пощастило, потрапив до нас в полон. Всі інші просто лежать в землі" - констатував Зінько.

