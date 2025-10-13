Ситуация на Новопавловском направлении: враг ежедневно пытается найти слабые места в обороне, меняет тактику и атакует большими и малыми группами, - 5-я ОШБр

На Новопавловском направлении враг ежедневно испытывает украинскую оборону. Даже минимальные продвижения даются россиянам дорогой ценой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Николай Зинько.

"Это просто, вы даже не представляете, это не один, не два, не пять, это сотни просто погибших на тех участках. Враг просто забрасывает мясом. Здесь меняются подразделения противника одно за другим. Есть одно, оно просто выдыхается, не имея уже людей, приходит другое", - рассказал командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады.

Регулярно проводится традиционная российская "ротация": когда предыдущий личный состав меняют на новый. Техники у них почти нет - разве что мотоциклы и автомобили.

"В основном, это недавно мобилизованные. Последние, которых мы брали в плен, даже не мобилизованы, из тюрем московских. То есть, таким способом они решили выйти на свободу. Но это также не очень хорошо работает. Кому повезло, попал к нам в плен. Все остальные просто лежат в земле", - констатировал Зинько.

