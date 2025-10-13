Війна повертається в Росію: сотні цивільних стали жертвами власної агресії, - The Times

Війна, розв’язана Росією проти України, дедалі частіше повертається на її власну територію.

Як повідомляє The Times, кількість жертв серед цивільного населення РФ постійно зростає, передаєє Цензор.НЕТ

Ще у 2022 році опозиція в Москві попереджала, що агресія проти України обернеться болем для самих росіян. Тепер ці застереження стали реальністю: від початку повномасштабного вторгнення сотні мирних жителів у Росії загинули через падіння уламків ракет, удари у відповідь або збої в системі протиповітряної оборони.

За даними незалежного видання "7×7", лише до кінця минулого року в РФ загинуло щонайменше 391 цивільна особа, тоді як Слідчий комітет Росії називає понад 600 загиблих. Перевірити ці цифри неможливо.

Серед останніх випадків — загибель шестирічного хлопчика та його бабусі під Москвою, а також учительки з Бєлгородщини, що стала жертвою чергового удару.

На тлі ескалації президент США Дональд Трамп розмірковує, чи передавати Україні крилаті ракети "Томагавк", здатні долітати до Москви. За його словами, він прагне уникнути ескалації, але хоче розуміти, які цілі Україна може обрати.

Частину смертей у Росії спричиняють не українські атаки, а власні системи ППО — уламки збитих ракет падають на житлові будинки. Українські військові також повідомляли, що під час боїв у Курській області російські ракети неодноразово влучали по власних селах.

За даними ООН, від російського вторгнення вже загинуло щонайменше 14 116 українських цивільних, серед них понад 730 дітей. Експерти наголошують: реальні цифри можуть бути значно більшими, особливо на тимчасово окупованих територіях.

