Война, развязанная Россией против Украины, все чаще возвращается на ее собственную территорию.

Как сообщает The Times, количество жертв среди гражданского населения РФ постоянно растет, передает Цензор.НЕТ

Еще в 2022 году оппозиция в Москве предупреждала, что агрессия против Украины обернется болью для самих россиян. Теперь эти предостережения стали реальностью: с начала полномасштабного вторжения сотни мирных жителей в России погибли из-за падения обломков ракет, ответных ударов или сбоев в системе противовоздушной обороны.

По данным независимого издания "7×7", только к концу прошлого года в РФ погиб по меньшей мере 391 гражданский человек, тогда как Следственный комитет России называет более 600 погибших. Проверить эти цифры невозможно.

Среди последних случаев - гибель шестилетнего мальчика и его бабушки под Москвой, а также учительницы из Белгородской области, ставшей жертвой очередного удара.

На фоне эскалации президент США Дональд Трамп размышляет, передавать ли Украине крылатые ракеты "Томагавк", способные долетать до Москвы. По его словам, он стремится избежать эскалации, но хочет понимать, какие цели Украина может выбрать.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Часть смертей в России вызывают не украинские атаки, а собственные системы ПВО - обломки сбитых ракет падают на жилые дома. Украинские военные также сообщали, что во время боев в Курской области российские ракеты неоднократно попадали по собственным селам.

По данным ООН, от российского вторжения уже погибло по меньшей мере 14 116 украинских гражданских, среди них более 730 детей. Эксперты отмечают: реальные цифры могут быть значительно больше, особенно на временно оккупированных территориях.

Читайте: Российские власти "стирают" свою армию ради крошечных продвижений на фронте, - Politico