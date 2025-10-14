Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 125 150 осіб (+1200 за добу), 11 256 танків, 33 628 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 125 150 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб
танків – 11256 (+5) од
бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
артилерійських систем – 33628 (+29) од
РСЗВ – 1520 (+0) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390)
крилаті ракети – 3859 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)
спеціальна техніка – 3977 (+0)
179! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня тільки танки - 5, арта норм, логістика супер - 145!
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 139 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 125 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.