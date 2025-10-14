УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 125 150 осіб (+1200 за добу), 11 256 танків, 33 628 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Нацгвардія знищує техніку ворога

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 125 150 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб

танків – 11256 (+5) од

бойових броньованих машин – 23345 (+0) од

артилерійських систем – 33628 (+29) од

РСЗВ  – 1520 (+0) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 69632 (+390)

крилаті ракети  – 3859 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)

спеціальна техніка – 3977 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 52 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 188 окупантів, - Генштаб

Втрати росіян 13 жовтня

армія рф (19061) Генштаб ЗС (7393) ліквідація (4498) знищення (8473)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
14.10.2025 08:16 Відповісти
14.10.2025 08:27 Відповісти
Минув 4255 день москальсько-української війни.
179! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня тільки танки - 5, арта норм, логістика супер - 145!
 Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 139 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 125 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
14.10.2025 08:45 Відповісти
14.10.2025 08:47 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
14.10.2025 09:35 Відповісти
 
 