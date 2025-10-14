Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 125 150 человек (+1200 за сутки), 11 256 танков, 33 628 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 125 150 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1125150 (+1200) человек

танков - 11256 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед

артиллерийских систем - 33628 (+29) ед

РСЗО - 1520 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 69632 (+390)

крылатые ракеты - 3859 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64188 (+145)

специальная техника - 3977 (+0)

