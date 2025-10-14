Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 125 150 человек (+1200 за сутки), 11 256 танков, 33 628 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 125 150 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1125150 (+1200) человек
танков - 11256 (+5) ед.
боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед
артиллерийских систем - 33628 (+29) ед
РСЗО - 1520 (+0) ед
средства ПВО - 1225 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 69632 (+390)
крылатые ракеты - 3859 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 64188 (+145)
специальная техника - 3977 (+0)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
179! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня тільки танки - 5, арта норм, логістика супер - 145!
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 139 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 125 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.