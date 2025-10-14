РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 255 5

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 125 150 человек (+1200 за сутки), 11 256 танков, 33 628 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Нацгвардия уничтожает технику врага

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 125 150 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1125150 (+1200) человек

танков - 11256 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед

артиллерийских систем - 33628 (+29) ед

РСЗО - 1520 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 69632 (+390)

крылатые ракеты - 3859 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64188 (+145)

специальная техника - 3977 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 52 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежено 188 оккупантов, - Генштаб

Потери россиян 13 октября

Автор: 

армия РФ (20901) Генштаб ВС (7086) ликвидация (4106) уничтожение (8150)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
14.10.2025 08:16 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 08:27 Ответить
Минув 4255 день москальсько-української війни.
179! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня тільки танки - 5, арта норм, логістика супер - 145!
 Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 139 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 125 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
показать весь комментарий
14.10.2025 08:45 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 08:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
показать весь комментарий
14.10.2025 09:35 Ответить
 
 