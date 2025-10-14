Легалізація землі на 160 млн грн: ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку.

Про це йдеться в повідомленні САП.

Його підозрюють в організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом - дев’яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів.

Як повідомили у САП, рішення ухвалено 14 жовтня за клопотанням детективів НАБУ. За даними слідства, у 2021 році під час корпоративного конфлікту між Іванющенком та однією із забудовниць щодо контролю над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції під Києвом, сторони уклали мирову угоду щодо спільного використання земель.

Надалі довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів компаній, які стали власниками цих ділянок. За оцінками слідчих, їх вартість перевищує 160 мільйонів гривень.

У САП зазначили, що після затримання Іванющенка суд розглядатиме питання про фактичне застосування запобіжного заходу.

