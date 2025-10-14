Легализация земли на 160 млн грн: ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Иванющенко

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату от Партии регионов Юрию Иванющенко.

Его подозревают в организации легализации имущества, добытого преступным путем - девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров.

Как сообщили в САП, решение принято 14 октября по ходатайству детективов НАБУ. По данным следствия, в 2021 году во время корпоративного конфликта между Иванющенко и одной из застройщиц по контролю над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции под Киевом, стороны заключили мировое соглашение о совместном использовании земель.

В дальнейшем доверенное лицо экс-нардепа вошло в состав бенефициаров компаний, которые стали владельцами этих участков. По оценкам следователей, их стоимость превышает 160 миллионов гривен.

В САП отметили, что после задержания Иванющенко суд будет рассматривать вопрос о фактическом применении меры пресечения.

Напомним, в мае владелица фракции "Батькивщина" в Киевсовете и по совместительству застройщица Влада Молчанова вместе с регионалом Юрием Иванющенко - он же "Юра Енакиевский" получили подозрения от НАБУ из-за захвата 18 га земли под рынок "Столичный" на Кольцевой дороге столицы, рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Сейчас он находится в розыске, объявленном НАБУ.

