Корупція на будівництві житла для військових: посадовця Міноборони Гайдука арештували із заставою 20 млн грн
14 жовтня 2025 року АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення ВАКС від 14 вересня 2025 року про застосування до посадовця Міноборони Віталія Гайдука запобіжного заходу у вигляді застави.
про це повідомляє САП.
АП ВАКС скасувала рішення слідчого судді та постановила нову ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 12 грудня 2025 року, із альтернативою внесення 20 млн грн застави.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, раніше ВАКС застосував до Гайдука заставу в розмірі 2,7 млн грн.
Справа Віталія Гайдука
НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників (ч. 4 ст. 368 КК України).
За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США.
У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру й посадовцю.
