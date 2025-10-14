Коррупция на строительстве жилья для военных: чиновника Минобороны Гайдука арестовали с залогом 20 млн грн

14 октября 2025 года АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 14 сентября 2025 года о применении к чиновнику Минобороны Виталию Гайдуку меры пресечения в виде залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

АП ВАКС отменила решение следственного судьи и постановила новое решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 12 декабря 2025 года, с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 8 миллионов взяток: военная прокуратура разоблачила схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее ВАКС применил к Гайдуку залог в размере 2,7 млн грн.

Дело Виталия Гайдука

НАБУ и САП сообщили и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл. США.

В июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и чиновнику.

Больше читайте в нашем Telegram-канале