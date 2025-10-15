Франція збільшить оборонний бюджет на понад €6 млрд і посилить підтримку України, - Міноборони країни

Франція, попри економічні обмеження, планує збільшити оборонний бюджет більш ніж на шість мільярдів євро та продовжити посилювати підтримку України в умовах тривалої війни і зростання загроз для європейської безпеки.

Про це заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен.

"Напередодні, на засіданні Ради міністрів, було представлено проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає додаткові понад 6 мільярдів євро витрат на оборону. Це свідчить про те, що запропонований бюджет справді закріплює зобов’язання, проголошені президентом", - сказала Вотрен, нагадавши, що про ці витрати Еммануель Макрон оголосив ще 13 липня.

За її словами, Франція також планує обговорити з українським та німецьким колегами подальшу мобілізацію партнерів на підтримку України і посилення оборони східного флангу НАТО.

"Ми бачимо, що, попри розмови про можливі мирні переговори, Росія продовжує щодня бомбити, зокрема об’єкти критичної інфраструктури - системи опалення, джерела енергії, які дозволяють людям зігріватися взимку. Ми розуміємо, що є потреба в мобілізації зусиль. Так само ми спостерігаємо, що дедалі частіше повітряний простір країн НАТО не поважають і це демонструє необхідність адаптувати нашу оборону", - підкреслила вона.

