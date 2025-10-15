Франция увеличит оборонный бюджет на более чем €6 млрд и усилит поддержку Украины, - Минобороны страны

Франция, несмотря на экономические ограничения, планирует увеличить оборонный бюджет более чем на шесть миллиардов евро и продолжить усиливать поддержку Украины в условиях длительной войны и роста угроз для европейской безопасности.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

"Накануне, на заседании Совета министров, был представлен проект бюджета на 2026 год, который предусматривает дополнительные более 6 миллиардов евро расходов на оборону. Это свидетельствует о том, что предложенный бюджет действительно закрепляет обязательства, провозглашенные президентом", - сказала Вотрен, напомнив, что об этих расходах Эммануэль Макрон объявил еще 13 июля.

По ее словам, Франция также планирует обсудить с украинским и немецким коллегами дальнейшую мобилизацию партнеров на поддержку Украины и усиление обороны восточного фланга НАТО.

"Мы видим, что, несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах, Россия продолжает ежедневно бомбить, в частности объекты критической инфраструктуры - системы отопления, источники энергии, которые позволяют людям согреваться зимой. Мы понимаем, что есть потребность в мобилизации усилий. Так же мы наблюдаем, что все чаще воздушное пространство стран НАТО не уважают и это демонстрирует необходимость адаптировать нашу оборону", - подчеркнула она.

