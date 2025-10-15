Мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні закатували, він помер від численних травм і ушкоджень 7 вересня 2024 року, - Офіс генпрокурора
Росіяни закатували у полоні мера Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва. Він помер від численних травм і ушкоджень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.
"Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень та листків плеври", - йдеться у відповіді ОГП на запитання щодо причини смерті.
За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ.
У прокуратурі також додали, що наразі у провадженні про підозру особам не повідомлялось. Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Матвєєв помер у російському полоні у лютому 2024 року.
Нагадаємо, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон і міського голову - Євгена Матвєєва.
Як повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Матвєєв пробув у російському полоні 2 роки та 8 місяців та був закатованим. Під час обміну його тіло повернули Україні.
Звістку про загибель міського голови Дніпрорудного прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що в російському полоні досі перебувають щонайменше шість мерів і голів громад.
За словами президента, Україна залучає посередників для звільнення полонених, а також шукає різні політичні та юридичні можливості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знову той Кізел.
"Посилайте наших хлопчиків." - казала в таких випадках Велика Єврейка Голда з Києва.
але величний "українець" з Кривого Рогу на таке не здатен
.
вбивці - керівники колонії Кізел
Керівники СІЗО, які можуть бути причетними до загибелі Рощиної. "Слідство.Інфо" з'ясувало, що у вересні 2024-го обов'язки начальника виконував 39-річний Віталій Спірін. Із соцмереж Спіріна відомо, що він одружений та виховує двох дітей.
З 6 листопада 2024-го на посаді керівника Віталія Спіріна замінив 40-річний Вячеслав Перевозкін, який очолює СІЗО донині.
Із загиблою Вікторією Рощиною також могли контактувати начальник відділу охорони Євгєній Трофімов, заступник начальника з кадрової та виховної роботи Костянтін Чекалов та заступник начальника по тилу Алєксєй Дороднов.
Джерело: https://censor.net/ua/v3575988
ЗЄлі та малюку це НЕ інтєрєсно
вони НАБУ пресують