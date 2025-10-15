Мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні закатували, він помер від численних травм і ушкоджень 7 вересня 2024 року, - Офіс генпрокурора

Росіяни закатували у полоні мера Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва. Він помер від численних травм і ушкоджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

"Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень та листків плеври", - йдеться у відповіді ОГП на запитання щодо причини смерті.

За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

У прокуратурі також додали, що наразі у провадженні про підозру особам не повідомлялось. Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Матвєєв помер у російському полоні у лютому 2024 року.

Нагадаємо, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон і міського голову - Євгена Матвєєва.

Як повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Матвєєв пробув у російському полоні 2 роки та 8 місяців та був закатованим. Під час обміну його тіло повернули Україні.

Звістку про загибель міського голови Дніпрорудного прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що в російському полоні досі перебувають щонайменше шість мерів і голів громад.

За словами президента, Україна залучає посередників для звільнення полонених, а також шукає різні політичні та юридичні можливості.