УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини
2 436 12

Мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні закатували, він помер від численних травм і ушкоджень 7 вересня 2024 року, - Офіс генпрокурора

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв

Росіяни закатували у полоні мера Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва. Він помер від численних травм і ушкоджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

"Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень та листків плеври", - йдеться у відповіді ОГП на запитання щодо причини смерті.

За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

У прокуратурі також додали, що наразі у провадженні про підозру особам не повідомлялось. Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Матвєєв помер у російському полоні у лютому 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного Матвєєва, його тіло передали під час останнього обміну. ФОТО

Нагадаємо, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон і міського голову - Євгена Матвєєва.

Як повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Матвєєв пробув у російському полоні 2 роки та 8 місяців та був закатованим. Під час обміну його тіло повернули Україні.

Звістку про загибель міського голови Дніпрорудного прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що в російському полоні досі перебувають щонайменше шість мерів і голів громад.

За словами президента, Україна залучає посередників для звільнення полонених, а також шукає різні політичні та юридичні можливості.

Автор: 

полон (1674) смерть (6834) Запорізька область (4194) Василівський район (117) Дніпрорудне (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А мера Мелітополя - Федорова не закатували, і його Зеля виміняв у кацапів і одразу нагородив і призначив головою Запорізької ОВА, а меру Дніпрорудного так не пощастило
показати весь коментар
15.10.2025 14:25 Відповісти
+8
..занадто вже дорого обійшлися українцям безтурботні зеленські шашлички та розміновані дебілами-приколістами "Чонгари".....
показати весь коментар
15.10.2025 14:28 Відповісти
+6
який жах
показати весь коментар
15.10.2025 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
який жах
показати весь коментар
15.10.2025 14:14 Відповісти
А мера Мелітополя - Федорова не закатували, і його Зеля виміняв у кацапів і одразу нагородив і призначив головою Запорізької ОВА, а меру Дніпрорудного так не пощастило
показати весь коментар
15.10.2025 14:25 Відповісти
За три дні полону Федоров отримав Героя України Меру Матвєєву дадуть посмертно Героя чи ні?
показати весь коментар
15.10.2025 14:54 Відповісти
..занадто вже дорого обійшлися українцям безтурботні зеленські шашлички та розміновані дебілами-приколістами "Чонгари".....
показати весь коментар
15.10.2025 14:28 Відповісти
Герою Слава!
показати весь коментар
15.10.2025 14:39 Відповісти
Герою Слава !

знову той Кізел.
"Посилайте наших хлопчиків." - казала в таких випадках Велика Єврейка Голда з Києва.
але величний "українець" з Кривого Рогу на таке не здатен

.
показати весь коментар
15.10.2025 14:47 Відповісти
в колонії Кізел також звіряче закатували Вікторію Рощину,
вбивці - керівники колонії Кізел
Керівники СІЗО, які можуть бути причетними до загибелі Рощиної. "Слідство.Інфо" з'ясувало, що у вересні 2024-го обов'язки начальника виконував 39-річний Віталій Спірін. Із соцмереж Спіріна відомо, що він одружений та виховує двох дітей.
З 6 листопада 2024-го на посаді керівника Віталія Спіріна замінив 40-річний Вячеслав Перевозкін, який очолює СІЗО донині.
Із загиблою Вікторією Рощиною також могли контактувати начальник відділу охорони Євгєній Трофімов, заступник начальника з кадрової та виховної роботи Костянтін Чекалов та заступник начальника по тилу Алєксєй Дороднов.
Джерело: https://censor.net/ua/v3575988
ЗЄлі та малюку це НЕ інтєрєсно
вони НАБУ пресують
показати весь коментар
15.10.2025 15:54 Відповісти
Майже всі оті 20% окупованих кацапами наших територій це все наш Південь. І всі ці 20% були окуповані в перші дні широкомасштабного вторгнення. Це все що встигли захопити кацапські свино-собаки в перші дні отих "щашличков на дєнь пабєди" ЗЕленопідарського кагалу, це той самий омріяний ****** "карідор в Крим" по суходолу, який ***** ніяк не міг отримати у 2014-2019. З 2022 по сьогодні, завдяки жертвам українського народу, нашій армії, добровольцям, волонтерам, москальська наволоч так нічого суттєвого з територій більше не захопила. Але москалота та 5 колона - слуги кремля нищать вже четвертий рік найголовніше - українців, людей на яких тримається наша держава. І мер Дніпрорудного Матвєєв один з таких людей. Світла йому Пам'ять... Якби межа з Кримом не була розмінована у січні 2022 (міни встановлювалися на всіх переходах з Криму у 2015), якби у 2020-2021 не були відведені три наших бригади від межі з Кримом, то ***** б ніколи не пішов на вторгнення з півдня, бо підрив лише мостів на переході та удари наших бригад повністю обнулили би всі москальські задуми. І Маріуполь і Бердянськ і Мелітополь і Нова Каховка зараз були б неокупованими містами, а сотні тисяч українців були б живі.
показати весь коментар
15.10.2025 14:50 Відповісти
Смерть маскалям!
показати весь коментар
15.10.2025 15:11 Відповісти
Ну і за що загинула ця людина? У чому була її провина?
показати весь коментар
15.10.2025 15:28 Відповісти
Кацапу не треба шукати причину, що б каутвати до смерті українця. Позиція, що кацапи смертельні вороги українців має бути державною політикою країни, це має бути записано в усіх шкільних підручниках, незалежно від учбової дисципліни (предмета). На першій сторінці, а потім вже назва "Математика. 4 клас"...
показати весь коментар
15.10.2025 16:11 Відповісти
А хтось дізнавався чи можна виміняти зеленського і дерьмака та на додачу 6 менеджерів на наших полонених
показати весь коментар
15.10.2025 16:10 Відповісти
 
 