Мэр Днепрорудного Матвеев в плену был замучен, он скончался от многочисленных травм и повреждений 7 сентября 2024 года, - Офис генпрокурора

Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева. Он умер от многочисленных травм и повреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.

"Смерть наступила от закрытой тупой травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждением легких и листков плевры", - говорится в ответе ОГП на вопрос о причине смерти.

По данным прокуратуры, мэр Днепрорудного умер 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края РФ.

В прокуратуре также добавили, что сейчас в производстве о подозрении лицам не сообщалось. Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Матвеев умер в российском плену в феврале 2024 года.

Напомним, Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года, а впоследствии взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева.

Как сообщал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, Матвеев пробыл в российском плену 2 года и 8 месяцев и был замученным. Во время обмена его тело вернули Украине.

Известие о гибели городского головы Днепрорудного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в российском плену до сих пор находятся по меньшей мере шесть мэров и глав громад.

По словам президента, Украина привлекает посредников для освобождения пленных, а также ищет различные политические и юридические возможности.