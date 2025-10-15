РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости
1 548 7

Мэр Днепрорудного Матвеев в плену был замучен, он скончался от многочисленных травм и повреждений 7 сентября 2024 года, - Офис генпрокурора

Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев

Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева. Он умер от многочисленных травм и повреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.

"Смерть наступила от закрытой тупой травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждением легких и листков плевры", - говорится в ответе ОГП на вопрос о причине смерти.

По данным прокуратуры, мэр Днепрорудного умер 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края РФ.

В прокуратуре также добавили, что сейчас в производстве о подозрении лицам не сообщалось. Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Матвеев умер в российском плену в феврале 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Матвеева, его тело передали во время последнего обмена. ФОТО

Напомним, Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года, а впоследствии взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева.

Как сообщал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, Матвеев пробыл в российском плену 2 года и 8 месяцев и был замученным. Во время обмена его тело вернули Украине.

Известие о гибели городского головы Днепрорудного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в российском плену до сих пор находятся по меньшей мере шесть мэров и глав громад.

По словам президента, Украина привлекает посредников для освобождения пленных, а также ищет различные политические и юридические возможности.

Автор: 

плен (2722) смерть (9305) Запорожская область (3654) Васильевский район (117) Днепрорудное (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
який жах
показать весь комментарий
15.10.2025 14:14 Ответить
А мера Мелітополя - Федорова не закатували, і його Зеля виміняв у кацапів і одразу нагородив і призначив головою Запорізької ОВА, а меру Дніпрорудного так не пощастило
показать весь комментарий
15.10.2025 14:25 Ответить
За три дні полону Федоров отримав Героя України Меру Матвєєву дадуть посмертно Героя чи ні?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:54 Ответить
..занадто вже дорого обійшлися українцям безтурботні зеленські шашлички та розміновані дебілами-приколістами "Чонгари".....
показать весь комментарий
15.10.2025 14:28 Ответить
Герою Слава!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:39 Ответить
Герою Слава !

знову той Кізел.
"Посилайте наших хлопчиків." - казала в таких випадках Велика Єврейка Голда з Києва.
але величний "українець" з Кривого Рогу на таке не здатен

.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:47 Ответить
Майже всі оті 20% окупованих кацапами наших територій це все наш Південь. І всі ці 20% були окуповані в перші дні широкомасштабного вторгнення. Це все що встигли захопити кацапські свино-собаки в перші дні отих "щашличков на дєнь пабєди" ЗЕленопідарського кагалу, це той самий омріяний ****** "карідор в Крим" по суходолу, який ***** ніяк не міг отримати у 2014-2019. З 2022 по сьогодні, завдяки жертвам українського народу, нашій армії, добровольцям, волонтерам, москальська наволоч так нічого суттєвого з територій більше не захопила. Але москалота та 5 колона - слуги кремля нищать вже четвертий рік найголовніше - українців, людей на яких тримається наша держава. І мер Дніпрорудного Матвєєв один з таких людей. Світла йому Пам'ять... Якби межа з Кримом не була розмінована у січні 2022 (міни встановлювалися на всіх переходах з Криму у 2015), якби у 2020-2021 не були відведені три наших бригади від межі з Кримом, то ***** б ніколи не пішов на вторгнення з півдня, бо підрив лише мостів на переході та удари наших бригад повністю обнулили би всі москальські задуми. І Маріуполь і Бердянськ і Мелітополь і Нова Каховка зараз були б неокупованими містами, а сотні тисяч українців були б живі.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:50 Ответить
 
 