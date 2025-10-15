На фронті зафіксовано 99 боєзіткнень, найбільше - на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 15 жовтня ворог 99 разів атакував позиції Сил оборони.

Бойові дії на півночі

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Студенок, Чуйківка, Стара Гута Сумської області. Також ворог завдав авіаудару по місту Суми.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 121 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили шість атак у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове. Дві атаки тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з противником, який здійснював наступальні дії у напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 19 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще три бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 атаку на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 26 атак.

Бойові дії на півдні

На Олександрівському напрямку загарбники 17 разів намагалися прорватися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Авіація загарбника завдала ударів авіабомбами по населених пунктах Нововоронцовка, Апостолове та Радушне.

