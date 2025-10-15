УКР
1 048 3

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 126 220 осіб (+1070 за добу), 11 259 танків, 33 671 артсистема, 23 347 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські оператори дронів знищують техніку та ліквідовують окупантів на Покровському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 126 220 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1126220 (+1070) осіб 

танків - 11259 (+3) од

бойових броньованих машин - 23347 (+2) од

артилерійських систем - 33671 (+43) од

РСЗВ - 1520 (+0) од

засоби ППО - 1227 (+2) од

літаків - 427 (+0) од

гелікоптерів - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 70021 (+389)

крилаті ракети - 3859 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 64329 (+141)

спеціальна техніка - 3977 (+0)

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

армія рф (19078) Генштаб ЗС (7397) ліквідація (4502)
