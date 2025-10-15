Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 126 220 осіб (+1070 за добу), 11 259 танків, 33 671 артсистема, 23 347 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 126 220 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1126220 (+1070) осіб
танків - 11259 (+3) од
бойових броньованих машин - 23347 (+2) од
артилерійських систем - 33671 (+43) од
РСЗВ - 1520 (+0) од
засоби ППО - 1227 (+2) од
літаків - 427 (+0) од
гелікоптерів - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 70021 (+389)
крилаті ракети - 3859 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 64329 (+141)
спеціальна техніка - 3977 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Сумарно те що несе руйнування на землі (танки, ББМ, артра, РСЗВ) також наближаються до 70 тисяч (69 797 од)