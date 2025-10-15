РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 126 220 человек (+1070 за сутки), 11 259 танков, 33 671 артсистема, 23 347 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские операторы дронов уничтожают технику и ликвидируют оккупантов на Покровском направлении

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 126 220 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 15.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1126220 (+1070) человек

танков - 11259 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23347 (+2) ед.

артиллерийских систем - 33671 (+43) ед

РСЗО - 1520 (+0) ед

средства ПВО - 1227 (+2) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 70021 (+389)

крылатые ракеты - 3859 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64329 (+141)

специальная техника - 3977 (+0)

Также смотрите: Опередил украинский дрон: оккупант стреляет себе в голову лежа на поле. ВИДЕО

ликвидация рф

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Дві пепеошички, це файно є.Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
15.10.2025 07:54
70 тис безпілотників з них майже 49 тис в цьому році
Сумарно те що несе руйнування на землі (танки, ББМ, артра, РСЗВ) також наближаються до 70 тисяч (69 797 од)
показать весь комментарий
15.10.2025 07:59
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 08:19
показать весь комментарий
15.10.2025 08:33
Минув 4256 день москальсько-української війни.
191! одиниця знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня крохи - 5, арта норм, логістика та ППО супер.
БПЛА перевалили за 70 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 126 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
показать весь комментарий
15.10.2025 08:47
показать весь комментарий
15.10.2025 08:48
 
 