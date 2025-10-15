Опередил украинский дрон: оккупант стреляет себе в голову, лежа на поле. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем "BLACK SKY" 3-й отдельной штурмовой бригады "Спартан" уничтожил личный состав и технику военных РФ на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов ликвидировали 14 оккупантов, уничтожили квадроцикл, два мотоцикла с личным составом, а также вражеские позиции.

На одном из фрагментов видео, которое Силы обороны выложили в соцсетях - "самоуничтожение" российского военного - захватчик делает выстрел себе в голову из автомата.

"Мы меняем войну, уничтожаем врага и стоим за свое", - комментируют бойцы под видео.

