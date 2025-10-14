523 0
Випередив український дрон: окупант стріляє собі в голову лежачи на полі. ВIДЕО
Батальйон безпілотних систем "BLACK SKY" 3-ї окремої штурмової бригади "Спартан" знищив особовий склад і техніку військових РФ на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів ліквідували 14 окупантів, знищили квадроцикл, два мотоцикли з особовим складом, а також ворожі позиції.
На одному з фрагментів відео, яке Сили оборони виклали у соцмережах - "самознищення" російського військового - загарбник робить постріл собі у голову з автомата.
"Ми змінюємо війну, нищимо ворога і стоїмо за своє", - коментують бійці під відео.
