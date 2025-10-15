Екстрені відключення світла скасували в Києві та кількох областях

У Києві та області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстренних відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що екстрені відключення запровадили в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).

