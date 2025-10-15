Экстренные отключения света отменили в Киеве и нескольких областях
В Киеве и области, а также в Днепропетровской и Одесской областях отменили экстренных отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина: экстренные отключения отменены", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что экстренные отключения ввели в Киеве, а также во всех регионах Украины (кроме Донецкой и части Черниговской областей).
