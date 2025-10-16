Дитяча збірна України з карате, створена з ініціативи Василя Костюка, вразила на Polish Open 2025

11-12 жовтня у місті Бельско-Бяла (Польща) відбувся відкритий міжнародний турнір Polish Open 2025, який зібрав понад 2700 атлетів із 33 країн світу. Україна виступила блискуче, виборовши 167 медалей (48 золотих, 39 срібних і 80 бронзових). Вона впевнено посіла перше місце у загальному заліку, залишивши позаду Польщу (15, 18, 25) та Данію (5, 5, 15).

Особливою подією турніру став дебют дитячої національної збірної України з карате, яка вперше вийшла на міжнародну арену в офіційному статусі збірної команди. Її створення та участь у змаганні стали можливими завдяки повному фінансуванню з фонду розвитку дитячого спорту підприємця та мецената Василя Костюка.

"Назва "резервна збірна" для дитячої команди України з карате виправдовує себе на 200%. Через кілька років ці діти підкорюватимуть п’єдестали дорослого спорту", - підкреслив головний тренер дитячої збірної з карате Олег Ястребов.

За його словами, перший офіційний виїзд у складі 22 юних атлетів став надзвичайно успішним: половина команди піднялась на п’єдестали, здобувши 11 медалей, серед яких 4 - золоті.

"Аналогів функціонування дитячих збірних із карате в Європі наразі немає. Ми - перші на європейському континенті, хто вибудовує системну підготовку майбутніх чемпіонів, мотивуючи дітей 10-13 років", - підкреслив тренер.

Українська федерація карате та команда Василя Костюка продовжують розвивати ініціативу підтримки дитячого спорту. Наступним етапом для юних каратистів стане Юнацька ліга, що відбудеться 4-7 грудня у Венеції. Там команда планує підтвердити свій статус лідерів і здобути нові перемоги для України.