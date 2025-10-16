Детская сборная Украины по карате, созданная по инициативе Василия Костюка, произвела впечатление на Polish Open 2025.

11-12 октября в городе Бельско-Бяла (Польша) состоялся открытый международный турнир Polish Open 2025, который собрал более 2700 атлетов из 33 стран мира. Украина выступила блестяще, завоевав 167 медалей (48 золотых, 39 серебряных и 80 бронзовых). Она уверенно заняла первое место в общем зачете, оставив позади Польшу (15, 18, 25) и Данию (5, 5, 15).

Особым событием турнира стал дебют детской национальной сборной Украины по карате, которая впервые вышла на международную арену в официальном статусе сборной команды. Ее создание и участие в соревновании стали возможными благодаря полному финансированию из фонда развития детского спорта предпринимателя и мецената Василия Костюка.

"Название "резервная сборная" для детской команды Украины по каратэ оправдывает себя на 200%. Через несколько лет эти дети будут покорять пьедесталы взрослого спорта", - подчеркнул главный тренер детской сборной по каратэ Олег Ястребов.

По его словам, первый официальный выезд в составе 22 юных атлетов стал чрезвычайно успешным: половина команды поднялась на пьедесталы, получив 11 медалей, среди которых 4 - золотые.

"Аналогов функционирования детских сборных по карате в Европе пока нет. Мы - первые на европейском континенте, кто выстраивает системную подготовку будущих чемпионов, мотивируя детей 10-13 лет", - подчеркнул тренер.

Украинская федерация каратэ и команда Василия Костюка продолжают развивать инициативу поддержки детского спорта. Следующим этапом для юных каратистов станет Юношеская лига, которая состоится 4-7 декабря в Венеции. Там команда планирует подтвердить свой статус лидеров и получить новые победы для Украины.