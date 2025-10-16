Мерц закличе ЄС використати заморожені російські активи для "репараційної позики" Україні, - Reuters
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час саміту Європейської ради, який відбудеться 23 жовтня у Брюсселі, він запропонує використати заморожені російські активи для надання Україні так званої "репараційної позики" розміром у 140 мільярдів євро.
Про це повідомляє Reuters
Мерц підкреслив, що така ініціатива має на меті не продовження війни, а її завершення. "Ми хочемо це зробити не для того, щоб продовжити війну, а щоб її закінчити", - заявив канцлер.
Він також наголосив, що президент РФ Володимир Путін має зрозуміти: підтримка України з боку Євросоюзу не зменшиться, а лише посилиться.
