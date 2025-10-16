УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів
259 3

Мерц закличе ЄС використати заморожені російські активи для "репараційної позики" Україні, - Reuters

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час саміту Європейської ради, який відбудеться 23 жовтня у Брюсселі, він запропонує використати заморожені російські активи для надання Україні так званої "репараційної позики" розміром у 140 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ.

Мерц підкреслив, що така ініціатива має на меті не продовження війни, а її завершення. "Ми хочемо це зробити не для того, щоб продовжити війну, а щоб її закінчити", - заявив канцлер.

Він також наголосив, що президент РФ Володимир Путін має зрозуміти: підтримка України з боку Євросоюзу не зменшиться, а лише посилиться.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Євросоюз (14316) заморожені активи (671) Мерц Фрідріх (260)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерц не до кінця знає побудовану в Україні диктатуру, яка має сходство з давнім і забутим царизмом. Кацапські активи потрібно використовувати на користь України, але їх мають використовувати країни ЄС, виробляючи та закуповуючи для нас зброю, бо гроші зелені гниди і їх брати "риги" - вкрадуть.
показати весь коментар
16.10.2025 11:55 Відповісти
Чмо брехливе, де Таураси? які так мався надати коли прийдеш до влади!
показати весь коментар
16.10.2025 12:35 Відповісти
Навіщо нам ті нікчемні ''таураси''? В нас є найпотужніші в світі ''Фламінго''. Чи Ви не вірите президенту?
показати весь коментар
16.10.2025 12:40 Відповісти
 
 