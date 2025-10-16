Мерц призовет ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного займа" Украине, - Reuters
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время саммита Европейского совета, который состоится 23 октября в Брюсселе, он предложит использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" размером в 140 миллиардов евро.
Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.
Мерц подчеркнул, что такая инициатива имеет целью не продолжение войны, а ее завершение. "Мы хотим это сделать не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы ее закончить", - заявил канцлер.
Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин должен понять: поддержка Украины со стороны Евросоюза не уменьшится, а только усилится.
