Мерц призовет ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного займа" Украине, - Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время саммита Европейского совета, который состоится 23 октября в Брюсселе, он предложит использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" размером в 140 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

Мерц подчеркнул, что такая инициатива имеет целью не продолжение войны, а ее завершение. "Мы хотим это сделать не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы ее закончить", - заявил канцлер.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин должен понять: поддержка Украины со стороны Евросоюза не уменьшится, а только усилится.

