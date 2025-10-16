РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10456 посетителей онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
233 2

Мерц призовет ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного займа" Украине, - Reuters

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время саммита Европейского совета, который состоится 23 октября в Брюсселе, он предложит использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" размером в 140 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

Мерц подчеркнул, что такая инициатива имеет целью не продолжение войны, а ее завершение. "Мы хотим это сделать не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы ее закончить", - заявил канцлер.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин должен понять: поддержка Украины со стороны Евросоюза не уменьшится, а только усилится.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Евросоюз (17706) замороженные активы (364) Фридрих Мерц (255)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мерц не до кінця знає побудовану в Україні диктатуру, яка має сходство з давнім і забутим царизмом. Кацапські активи потрібно використовувати на користь України, але їх мають використовувати країни ЄС, виробляючи та закуповуючи для нас зброю, бо гроші зелені гниди і їх брати "риги" - вкрадуть.
показать весь комментарий
16.10.2025 11:55 Ответить
Чмо брехливе, де Таураси? які так мався надати коли прийдеш до влади!
показать весь комментарий
16.10.2025 12:35 Ответить
 
 