27% німців вважають можливим збройний конфлікт з Росією у найближчі шість місяців, - опитування
Понад 25% жителів Німеччини вважають можливим збройний конфлікт з Росією у найближчі шість місяців.
Про це свідчать результати опитування Ipsos, передає Цензор.НЕТ.
20% респондентів оцінили війну з РФ як "скоріше ймовірну", ще 7% - як "вкрай ймовірну". Водночас 36% опитаних вважають такий розвиток подій "скоріше малоймовірним", 25% - "вкрай малоймовірним". Ще 12% не змогли визначитися.
Страх війни сильніший серед молоді та жінок. У віковій групі 18-39 років конфлікт із Росією вважають можливим 35% опитаних, серед 40-59-річних - 26%, а серед 60-75-річних - 18%. Серед жінок ймовірність війни оцінюють песимістично 33%, серед чоловіків - 21%.
Найбільше побоюються конфлікту прихильники політичних партій, які виступають за замирення Путіна: лівопопулістський Альянс Сари Вагенкнехт (41%) та ультраправу "Альтернатива для Німеччини" (31%).
Опитування проводилося онлайн серед 1000 громадян Німеччини віком від 18 до 75 років із 2 до 3 жовтня.
