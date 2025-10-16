27% граждан Германии считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие шесть месяцев, - опрос

Более 25% жителей Германии считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие шесть месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, передает Цензор.НЕТ.

20% респондентов оценили войну с РФ как "скорее вероятную", еще 7% - как "крайне вероятную". В то же время 36% опрошенных считают такое развитие событий "скорее маловероятным", 25% - "крайне маловероятным". Еще 12% не смогли определиться.

Страх войны сильнее среди молодежи и женщин. В возрастной группе 18-39 лет конфликт с Россией считают возможным 35% опрошенных, среди 40-59-летних - 26%, а среди 60-75-летних - 18%. Среди женщин вероятность войны оценивают пессимистично 33%, среди мужчин - 21%.

Больше всего опасаются конфликта сторонники политических партий, выступающих за примирение Путина: левопопулистский Альянс Сары Вагенкнехт (41%) и ультраправую "Альтернатива для Германии" (31%).

Опрос проводился онлайн среди 1000 граждан Германии в возрасте от 18 до 75 лет со 2 по 3 октября.

