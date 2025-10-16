РУС
249 6

27% граждан Германии считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие шесть месяцев, - опрос

Флаг Германии

Более 25% жителей Германии считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие шесть месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, передает Цензор.НЕТ.

20% респондентов оценили войну с РФ как "скорее вероятную", еще 7% - как "крайне вероятную". В то же время 36% опрошенных считают такое развитие событий "скорее маловероятным", 25% - "крайне маловероятным". Еще 12% не смогли определиться.

Страх войны сильнее среди молодежи и женщин. В возрастной группе 18-39 лет конфликт с Россией считают возможным 35% опрошенных, среди 40-59-летних - 26%, а среди 60-75-летних - 18%. Среди женщин вероятность войны оценивают пессимистично 33%, среди мужчин - 21%.

Больше всего опасаются конфликта сторонники политических партий, выступающих за примирение Путина: левопопулистский Альянс Сары Вагенкнехт (41%) и ультраправую "Альтернатива для Германии" (31%).

Опрос проводился онлайн среди 1000 граждан Германии в возрасте от 18 до 75 лет со 2 по 3 октября.

Автор: 

Германия (7327) опрос (2956)
І хто буде воювати? В німеччині доля молодих німців разів в 5 менша, ніж під час другої світової.
16.10.2025 13:28 Ответить
Понад 25% жителів Німеччини вважають можливим збройний конфлікт з Росією у найближчі шість місяців. А около 73% по-прежнему готовы заглянуть в очко }{уйла в поисках там мира.
16.10.2025 13:29 Ответить
Не качайте човен., а то....
16.10.2025 13:30 Ответить
Вряд чи німці повтікають в Англію чи ще куди
16.10.2025 13:32 Ответить
данунах.... они от слова Сталинград ещё писяются и какаются
16.10.2025 13:48 Ответить
Не дивно. Телевізор у них похлеще марафону. Лякають шніцелів з ранку до ночі.
16.10.2025 14:02 Ответить
 
 