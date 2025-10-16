Графіки погодинних відключень для населення поки не запроваджуватимуть, - "Укренерго"
"Укренерго" поки що не планує запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.
За словами Зайченка, наразі запроваджувати погодинні графіки відключень світла не планують.
Сьогодні із 16:00 планують застосувати графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.
сховатися теж є де під час бомбардування ,
а на украінців їм наср@ти - релігія не дозволяє 😡
Будемо вимикати коли забажаємо.
Графіки увімкнення світла?
А це зовсім же інше! Так?