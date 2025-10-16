УКР
Графіки погодинних відключень для населення поки не запроваджуватимуть, - "Укренерго"

Чи запровадять графіки відключень світла для населення?

"Укренерго" поки що не планує запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.

За словами Зайченка, наразі запроваджувати погодинні графіки відключень світла не планують.

Сьогодні із 16:00 планують застосувати графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Тобто - е/е просто не імпортують бо... високі ціни? А людям тупо вимикають світло, бо жаба давить імпортувати? Боже, з якого днища ще постукають в цій державі?!
16.10.2025 13:43 Відповісти
В цю державу стукають з того днища, яке називається російське пекло і ті демони намагаються сюди прорватися. І якщо ви так сильно хочете їх тепла, то можете відправитися до них, або на фронт. Там зможете зігрітися від їх сонцепьоків, і зрозуміти, якщо ви раптом не помітили, що зараз йде війна на винищення українського народу і всі страждання через російських недолюдків в Україні.
16.10.2025 13:54 Відповісти
До чого тут ціна на електроенергію і експорт? Тітко, досить писати вашу ахінєю. Зараз в цей момент може не експортують, коли буде профіцит енергії - продадуть, чи ви електрику в банках закатужте? Маразм....
16.10.2025 13:56 Відповісти
Так в самій новині написано:
Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.
16.10.2025 14:00 Відповісти
У зелених швондєрів і ЗепреЗедента завжди світло є і
сховатися теж є де під час бомбардування ,
а на украінців їм наср@ти - релігія не дозволяє 😡
16.10.2025 14:09 Відповісти
16.10.2025 14:13 Відповісти
Ага.
Будемо вимикати коли забажаємо.
16.10.2025 14:27 Відповісти
А що в Чернігівській області?
Графіки увімкнення світла?
А це зовсім же інше! Так?
16.10.2025 14:50 Відповісти
 
 