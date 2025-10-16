Графіки погодинних відключень для населення поки не запроваджуватимуть, - "Укренерго"

"Укренерго" поки що не планує запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко

Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.

За словами Зайченка, наразі запроваджувати погодинні графіки відключень світла не планують.

Сьогодні із 16:00 планують застосувати графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

