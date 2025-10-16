РУС
Графики почасовых отключений для населения пока не будут вводить, - "Укрэнерго"

Введут ли графики отключений света для населения?

"Укрэнерго" пока не планирует вводить графики почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Аварийные отключения света, которые сейчас применяют, связанные с последствиями российских ударов по энергосистеме и недостаточностью импорта электричества из Европы из-за высоких цен на тамошних рынках, пояснил он.

По словам Зайченко, пока вводить почасовые графики отключений света не планируют.

Сегодня с 16:00 планируют применить графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Тобто - е/е просто не імпортують бо... високі ціни? А людям тупо вимикають світло, бо жаба давить імпортувати? Боже, з якого днища ще постукають в цій державі?!
показать весь комментарий
16.10.2025 13:43 Ответить
В цю державу стукають з того днища, яке називається російське пекло і ті демони намагаються сюди прорватися. І якщо ви так сильно хочете їх тепла, то можете відправитися до них, або на фронт. Там зможете зігрітися від їх сонцепьоків, і зрозуміти, якщо ви раптом не помітили, що зараз йде війна на винищення українського народу і всі страждання через російських недолюдків в Україні.
показать весь комментарий
16.10.2025 13:54 Ответить
До чого тут ціна на електроенергію і експорт? Тітко, досить писати вашу ахінєю. Зараз в цей момент може не експортують, коли буде профіцит енергії - продадуть, чи ви електрику в банках закатужте? Маразм....
показать весь комментарий
16.10.2025 13:56 Ответить
Так в самій новині написано:
Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.
показать весь комментарий
16.10.2025 14:00 Ответить
У зелених швондєрів і ЗепреЗедента завжди світло є і
сховатися теж є де під час бомбардування ,
а на украінців їм наср@ти - релігія не дозволяє 😡
показать весь комментарий
16.10.2025 14:09 Ответить
 
 