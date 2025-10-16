Графики почасовых отключений для населения пока не будут вводить, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" пока не планирует вводить графики почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Аварийные отключения света, которые сейчас применяют, связанные с последствиями российских ударов по энергосистеме и недостаточностью импорта электричества из Европы из-за высоких цен на тамошних рынках, пояснил он.

По словам Зайченко, пока вводить почасовые графики отключений света не планируют.

Сегодня с 16:00 планируют применить графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

