Графики почасовых отключений для населения пока не будут вводить, - "Укрэнерго"
"Укрэнерго" пока не планирует вводить графики почасовых отключений электроэнергии для населения.
Об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Аварийные отключения света, которые сейчас применяют, связанные с последствиями российских ударов по энергосистеме и недостаточностью импорта электричества из Европы из-за высоких цен на тамошних рынках, пояснил он.
По словам Зайченко, пока вводить почасовые графики отключений света не планируют.
Сегодня с 16:00 планируют применить графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аварійні відключення світла, які наразі застосовують, пов'язані із наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках, пояснив він.
сховатися теж є де під час бомбардування ,
а на украінців їм наср@ти - релігія не дозволяє 😡