РФ будує фортифікації та обстрілює Україну з віддалених позицій. З боку Білорусі активності не спостерігається, проте загроза зберігається, - Держприкордонслужба

Росія облаштовує оборонні укріплення на віддаленості від кордону, обстріли ведуться мінометами та дронами. На кордоні з Білоруссю активних дій не фіксується.

в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Від самого початку того моменту, коли ворог зрозумів, що його плани захоплення України провалюються, ворог також облаштовує свої фортифікаційні укріплення на певній віддаленості від нашого кордону. Тим самим вони переходять в оборону, очікуючи, що Україна може здійснювати кроки для того, щоб протидіяти російській агресії. Вони утримують свої позиції на певній віддаленості від кордону, з яких, в тому числі, здійснюють обстріл в території України, застосовуючи міномети або запускаючи безпілотні літальні апарати", - повідомив він.

Ситуація на кордоні з Білоруссю відрізняється від інших напрямків, проте залишається загрозливою. За ловами речника ДПСУ, пильність на цьому напрямку підтримується на високому рівні.

"Активності дронів по території Білорусі, поряд нашого кордону, ми не фіксуємо. Але, звісно, оскільки ситуація відмінна, наприклад, ніж по кордону з рф, то, власне, Білорусь зазначає, що вона не становить загрозу Україні. Але Білорусь, все ж таки, підтримує росію у війні, і відкриває свій кордон, і, власне, надає всі майданчики для російських військ за необхідності. Водночас ми бачимо, як прикордонники білорусів патрулюють свій кордон. Впритул до нашого кордону вони не підходять. Але, звісно, що забезпечують, скажімо так, спостереження за місцевістю своїми прикордонними нарядами", - зазначив Демченко.

