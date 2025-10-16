РФ строит фортификации и обстреливает Украину с удаленных позиций. Со стороны Беларуси активности не наблюдается, но угроза сохраняется, - Госпогранслужба

Россия обустраивает оборонительные укрепления на удаленности от границы, обстрелы ведутся минометами и дронами. На границе с Беларусью активных действий не фиксируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"С самого начала того момента, когда враг понял, что его планы захвата Украины проваливаются, враг также обустраивает свои фортификационные укрепления на определенной удаленности от нашей границы. Тем самым они переходят в оборону, ожидая, что Украина может осуществлять шаги для того, чтобы противодействовать российской агрессии. Они удерживают свои позиции на определенной удаленности от границы, с которых, в том числе, осуществляют обстрел в территории Украины, применяя минометы или запуская беспилотные летательные аппараты", - сообщил он.

Ситуация на границе с Беларусью отличается от других направлений, однако остается угрожающей. По словам представителя ГПСУ, бдительность на этом направлении поддерживается на высоком уровне.

"Активности дронов по территории Беларуси, рядом нашей границы, мы не фиксируем. Но, поскольку ситуация отличается от ситуации на границе с РФ, то Беларусь отмечает, что она не представляет угрозу Украине. Но Беларусь, все же, поддерживает Россию в войне, открывает свою границу и предоставляет все площадки для российских войск при необходимости. В то же время, мы видим, как пограничники белорусов патрулируют свою границу. Вплотную к нашей границе они не подходят. Но, конечно, обеспечивают, скажем так, наблюдение за местностью своими пограничными нарядами", - отметил Демченко.

