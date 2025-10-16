УКР
Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС
683 6

Україну визначили ключовим елементом оборонної готовності ЄС

євросоюз,єс

В оновленій оборонній "дорожній мапі" Євросоюзу Україну визначили як ключову складову європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Відповідний документ передбачає, що Україна має стати "сталевим дикобразом" - надто складною здобиччю для агресора. Для цього країни-члени ЄС і сама Україна мають спільно розвивати обороноздатність, обмінюватися бойовим досвідом і інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у європейський.

Єврокомісія планує залучити репараційну позику із заморожених російських активів, щоб забезпечити стабільне постачання зброї - насамперед із європейських та українських підприємств. Крім того, документ передбачає масштабування навчальних програм місії EUMAM, покращення розвідданих і створення "альянсу дронів" спільно з Україною.

Серед цілей - запуск "альянсу дронів" у першому кварталі 2026 року, постачання 2 мільйонів снарядів до кінця 2025 року та створення ініціативи Brave Tech EU для тестування інновацій на полі бою до кінця 2026 року.

оборона (4934) Євросоюз (14316)
Пропоную нове гасло-Є Україна-є ЄС, нема України немає ЄС.
16.10.2025 17:16 Відповісти
Відповідний документ передбачає, що Україна має стати "сталевим дикобразом" - надто складною здобиччю для агресора. Джерело: https://censor.net/ua/n3580079
---------
Смішний документ підготували нам наші партнери. Ми маємо не стати членом ЄС та НАТО, а саме здобиччю. Нехай і надто складною, але здобиччю. Потрібно обов'язково цей документ прикріпити до Конституції замість шляху до ЄС та НАТО.
16.10.2025 17:23 Відповісти
робіть вашого кінченого сталевого дікобраза з франції швейцарії та інших хітрозроблених країн.
А Україна повинна стати головним багатим торговим вузлом всього світу.
16.10.2025 17:26 Відповісти
Дошло наконец на четвертый год войны..
16.10.2025 17:36 Відповісти
Дотепер слесарь Василь мав в окопах захищати свій дім, жінку, яка виїхала на заробітки, бо інакше не прожиєш. Мав захищати ментів, бо зброя в них проти Василя, а до війни вони непридатні; прокурорів, суддів, податківців, прикордонників, митників, веб, беб і х...б. А тепер Василь іще й легіонер першого рубежу. І має за честь захищати Європу, поки вже підросші його діти туда підуть на заробітки, бо весь бізнес в країні належить тим всім вищепереліченим панам, яких холоп захищає. Слава героїчному Василю та Потужному Незламному
16.10.2025 17:36 Відповісти
цей "дикобраз" звичайно не в складі НАТО і ЄС? Чесно кажучи, коли перетинаєш кордон і накінець-то ступаєш на землю ЄС, то й так себе відчуваєш, ніби вилізла з якогось дикобраза. Мінімум 12 год в черзі, в пошуках туалету по полях і корчах, а з теперішніми нововведеннями очевидно треба розраховувати як мінімум на 24 год в черзі.
16.10.2025 18:34 Відповісти
 
 