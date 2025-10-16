Україну визначили ключовим елементом оборонної готовності ЄС

В оновленій оборонній "дорожній мапі" Євросоюзу Україну визначили як ключову складову європейської безпеки.

Відповідний документ передбачає, що Україна має стати "сталевим дикобразом" - надто складною здобиччю для агресора. Для цього країни-члени ЄС і сама Україна мають спільно розвивати обороноздатність, обмінюватися бойовим досвідом і інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у європейський.

Єврокомісія планує залучити репараційну позику із заморожених російських активів, щоб забезпечити стабільне постачання зброї - насамперед із європейських та українських підприємств. Крім того, документ передбачає масштабування навчальних програм місії EUMAM, покращення розвідданих і створення "альянсу дронів" спільно з Україною.

Серед цілей - запуск "альянсу дронів" у першому кварталі 2026 року, постачання 2 мільйонів снарядів до кінця 2025 року та створення ініціативи Brave Tech EU для тестування інновацій на полі бою до кінця 2026 року.

