Україну визначили ключовим елементом оборонної готовності ЄС
В оновленій оборонній "дорожній мапі" Євросоюзу Україну визначили як ключову складову європейської безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Відповідний документ передбачає, що Україна має стати "сталевим дикобразом" - надто складною здобиччю для агресора. Для цього країни-члени ЄС і сама Україна мають спільно розвивати обороноздатність, обмінюватися бойовим досвідом і інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у європейський.
Єврокомісія планує залучити репараційну позику із заморожених російських активів, щоб забезпечити стабільне постачання зброї - насамперед із європейських та українських підприємств. Крім того, документ передбачає масштабування навчальних програм місії EUMAM, покращення розвідданих і створення "альянсу дронів" спільно з Україною.
Серед цілей - запуск "альянсу дронів" у першому кварталі 2026 року, постачання 2 мільйонів снарядів до кінця 2025 року та створення ініціативи Brave Tech EU для тестування інновацій на полі бою до кінця 2026 року.
Смішний документ підготували нам наші партнери. Ми маємо не стати членом ЄС та НАТО, а саме здобиччю. Нехай і надто складною, але здобиччю. Потрібно обов'язково цей документ прикріпити до Конституції замість шляху до ЄС та НАТО.
А Україна повинна стати головним багатим торговим вузлом всього світу.