РУС
Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
553

Украину определили ключевым элементом оборонной готовности ЕС

евросоюз, ес

В обновленной оборонной "дорожной карте" Евросоюза Украину определили как ключевую составляющую европейской безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Соответствующий документ предусматривает, что Украина должна стать "стальным дикобразом" - слишком сложной добычей для агрессора. Для этого страны-члены ЕС и сама Украина должны совместно развивать обороноспособность, обмениваться боевым опытом и интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в европейский.

Еврокомиссия планирует привлечь репарационный заем из замороженных российских активов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия - прежде всего с европейских и украинских предприятий. Кроме того, документ предусматривает масштабирование учебных программ миссии EUMAM, улучшение разведданных и создание "альянса дронов" совместно с Украиной.

Среди целей - запуск "альянса дронов" в первом квартале 2026 года, поставки 2 миллионов снарядов до конца 2025 года и создание инициативы Brave Tech EU для тестирования инноваций на поле боя до конца 2026 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

оборона (5300) Евросоюз (17706)
Пропоную нове гасло-Є Україна-є ЄС, нема України немає ЄС.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:16 Ответить
Відповідний документ передбачає, що Україна має стати "сталевим дикобразом" - надто складною здобиччю для агресора. Джерело: https://censor.net/ua/n3580079
---------
Смішний документ підготували нам наші партнери. Ми маємо не стати членом ЄС та НАТО, а саме здобиччю. Нехай і надто складною, але здобиччю. Потрібно обов'язково цей документ прикріпити до Конституції замість шляху до ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:23 Ответить
робіть вашого кінченого сталевого дікобраза з франції швейцарії та інших хітрозроблених країн.
А Україна повинна стати головним багатим торговим вузлом всього світу.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:26 Ответить
Дошло наконец на четвертый год войны..
показать весь комментарий
16.10.2025 17:36 Ответить
Дотепер слесарь Василь мав в окопах захищати свій дім, жінку, яка виїхала на заробітки, бо інакше не прожиєш. Мав захищати ментів, бо зброя в них проти Василя, а до війни вони непридатні; прокурорів, суддів, податківців, прикордонників, митників, веб, беб і х...б. А тепер Василь іще й легіонер першого рубежу. І має за честь захищати Європу, поки вже підросші його діти туда підуть на заробітки, бо весь бізнес в країні належить тим всім вищепереліченим панам, яких холоп захищає. Слава героїчному Василю та Потужному Незламному
показать весь комментарий
16.10.2025 17:36 Ответить
цей "дикобраз" звичайно не в складі НАТО і ЄС? Чесно кажучи, коли перетинаєш кордон і накінець-то ступаєш на землю ЄС, то й так себе відчуваєш, ніби вилізла з якогось дикобраза. Мінімум 12 год в черзі, в пошуках туалету по полях і корчах, а з теперішніми нововведеннями очевидно треба розраховувати як мінімум на 24 год в черзі.
показать весь комментарий
16.10.2025 18:34 Ответить
 
 