Украину определили ключевым элементом оборонной готовности ЕС

В обновленной оборонной "дорожной карте" Евросоюза Украину определили как ключевую составляющую европейской безопасности.

Соответствующий документ предусматривает, что Украина должна стать "стальным дикобразом" - слишком сложной добычей для агрессора. Для этого страны-члены ЕС и сама Украина должны совместно развивать обороноспособность, обмениваться боевым опытом и интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в европейский.

Еврокомиссия планирует привлечь репарационный заем из замороженных российских активов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия - прежде всего с европейских и украинских предприятий. Кроме того, документ предусматривает масштабирование учебных программ миссии EUMAM, улучшение разведданных и создание "альянса дронов" совместно с Украиной.

Среди целей - запуск "альянса дронов" в первом квартале 2026 года, поставки 2 миллионов снарядов до конца 2025 года и создание инициативы Brave Tech EU для тестирования инноваций на поле боя до конца 2026 года.

