США готові допомогти Україні відновити енергооб’єкти, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати готові допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.
Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики.
Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.
Глава держави також наголосив на важливості розвитку співпраці з американськими компаніями та залученні бізнесу США до енергетичних проєктів в Україні.
...перовськітні сонячні елементи можуть стати початком нової ери в сонячній енергетиці.
Але все залежить від того, як вони поведуть себе в реальних умовах.
Чудо-мінерал
Перовськіт уперше виявили у 1839 році в Уральських горах.
Сьогодні це не просто мінерал, а ціла сім'я синтетичних кристалів зі свинцю, олова, брому та хлору - простих, доступних елементів.
Усередині цих кристалів ховається справжня сила: вони ловлять сонячне світло і перетворюють його на електрику майже так само, як алхіміки колись прагнули перетворити свинець на золото.
Коли перовськіт поєднують із кремнієм у сонячних елементах, відбувається диво: ефективність панелі підскакує з традиційних 21-23% до фантастичних 47%.
Уявіть дах вашого будинку, який удвічі краще збирає сонячні промені, або електромобіль, що підзаряджається просто на сонці..."
Більше - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c7v83eqdyd4o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=social&at_campaign_type=owned&at_link_type=web_link&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=82A33550-AB16-11F0-AD5F-8DBBD20155F9&at_ptr_name=twitter&at_bbc_team=editorial&at_format=link&at_campaign=Social_Flow тут.