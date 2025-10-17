УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10467 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США Удари по енергетиці
377 7

США готові допомогти Україні відновити енергооб’єкти, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати готові допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики.

Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості розвитку співпраці з американськими компаніями та залученні бізнесу США до енергетичних проєктів в Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) США (24542) енергетика (2791)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага,ракети вже дали...
показати весь коментар
17.10.2025 10:35 Відповісти
тільки після томагавків. або відновити, потім друг валодья знову їх розтрощить, аби знову відновити. за гроші, звісно...
показати весь коментар
17.10.2025 10:36 Відповісти
А зекнязьки готові захистити ті об'єкти, чи знову мішок з піском та списані мільярди на захист?
показати весь коментар
17.10.2025 10:36 Відповісти
@ "Кінець батарейкам

...перовськітні сонячні елементи можуть стати початком нової ери в сонячній енергетиці.
Але все залежить від того, як вони поведуть себе в реальних умовах.

Чудо-мінерал
Перовськіт уперше виявили у 1839 році в Уральських горах.
Сьогодні це не просто мінерал, а ціла сім'я синтетичних кристалів зі свинцю, олова, брому та хлору - простих, доступних елементів.
Усередині цих кристалів ховається справжня сила: вони ловлять сонячне світло і перетворюють його на електрику майже так само, як алхіміки колись прагнули перетворити свинець на золото.
Коли перовськіт поєднують із кремнієм у сонячних елементах, відбувається диво: ефективність панелі підскакує з традиційних 21-23% до фантастичних 47%.
Уявіть дах вашого будинку, який удвічі краще збирає сонячні промені, або електромобіль, що підзаряджається просто на сонці..."

Більше - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c7v83eqdyd4o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=social&at_campaign_type=owned&at_link_type=web_link&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=82A33550-AB16-11F0-AD5F-8DBBD20155F9&at_ptr_name=twitter&at_bbc_team=editorial&at_format=link&at_campaign=Social_Flow тут.
показати весь коментар
17.10.2025 10:39 Відповісти
Які енергооб'єкти!? Головне на сьогодні- нові тротуари ! Приклад: увесь Житомир у ремонті тротуарів! А телемарафон гундосить: робіть,люди,донати на ЗСУ! Зелені гниди не можуть не красти!!!
показати весь коментар
17.10.2025 10:51 Відповісти
після того.як Україні "томагавкнулось"."зелений говорун" включає чергову порцію брехні...
показати весь коментар
17.10.2025 10:59 Відповісти
Точно так, як дали вже "Томагавки". Скільки можна брехати знекровленому твоєю бездією і брехнею народу?
показати весь коментар
17.10.2025 11:06 Відповісти
 
 