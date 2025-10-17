США готові допомогти Україні відновити енергооб’єкти, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати готові допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики.

Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості розвитку співпраці з американськими компаніями та залученні бізнесу США до енергетичних проєктів в Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ