Новости помощь Украине от США Удары по энергетике
США готовы помочь Украине восстановить энергообъекты, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики.

Рассказал о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности для скорейшего восстановления пострадавших объектов. Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил важность развития сотрудничества с американскими компаниями и привлечения бизнеса США к энергетическим проектам в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) США (28086) энергетика (2697)
ага,ракети вже дали...
17.10.2025 10:35 Ответить
17.10.2025 10:35 Ответить
тільки після томагавків. або відновити, потім друг валодья знову їх розтрощить, аби знову відновити. за гроші, звісно...
17.10.2025 10:36 Ответить
17.10.2025 10:36 Ответить
А зекнязьки готові захистити ті об'єкти, чи знову мішок з піском та списані мільярди на захист?
17.10.2025 10:36 Ответить
17.10.2025 10:36 Ответить
@ "Кінець батарейкам

...перовськітні сонячні елементи можуть стати початком нової ери в сонячній енергетиці.
Але все залежить від того, як вони поведуть себе в реальних умовах.

Чудо-мінерал
Перовськіт уперше виявили у 1839 році в Уральських горах.
Сьогодні це не просто мінерал, а ціла сім'я синтетичних кристалів зі свинцю, олова, брому та хлору - простих, доступних елементів.
Усередині цих кристалів ховається справжня сила: вони ловлять сонячне світло і перетворюють його на електрику майже так само, як алхіміки колись прагнули перетворити свинець на золото.
Коли перовськіт поєднують із кремнієм у сонячних елементах, відбувається диво: ефективність панелі підскакує з традиційних 21-23% до фантастичних 47%.
Уявіть дах вашого будинку, який удвічі краще збирає сонячні промені, або електромобіль, що підзаряджається просто на сонці..."

Більше - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c7v83eqdyd4o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=social&at_campaign_type=owned&at_link_type=web_link&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=82A33550-AB16-11F0-AD5F-8DBBD20155F9&at_ptr_name=twitter&at_bbc_team=editorial&at_format=link&at_campaign=Social_Flow тут.
17.10.2025 10:39 Ответить
17.10.2025 10:39 Ответить
Які енергооб'єкти!? Головне на сьогодні- нові тротуари ! Приклад: увесь Житомир у ремонті тротуарів! А телемарафон гундосить: робіть,люди,донати на ЗСУ! Зелені гниди не можуть не красти!!!
17.10.2025 10:51 Ответить
17.10.2025 10:51 Ответить
після того.як Україні "томагавкнулось"."зелений говорун" включає чергову порцію брехні...
17.10.2025 10:59 Ответить
17.10.2025 10:59 Ответить
Точно так, як дали вже "Томагавки". Скільки можна брехати знекровленому твоєю бездією і брехнею народу?
17.10.2025 11:06 Ответить
17.10.2025 11:06 Ответить
Їх захищати потрібно. Який сенс відбудовувати, і відбудовувати. Окрім як бабки списувати на відбудовах.
17.10.2025 11:44 Ответить
17.10.2025 11:44 Ответить
 
 