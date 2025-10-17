США готовы помочь Украине восстановить энергообъекты, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики.

Рассказал о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности для скорейшего восстановления пострадавших объектов. Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил важность развития сотрудничества с американскими компаниями и привлечения бизнеса США к энергетическим проектам в Украине.

