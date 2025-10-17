У низці областей України запровадили екстрені відключення світла , - ДТЕК
17 жовтня у кількох регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми.
Про це повідомили ДТЕК, місцеві обленерго та НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Аварійні відключення запровадили на Дніпропетровщині, Сумщині, Кіровоградщині та Житомирщині. Близько 9:30 ДТЕК також повідомила про екстрені відключення у Києві та області, однак о 10:26 компанія поінформувала, що їх скасовано.
За даними "Укренерго", станом на 10:00 обмеження діють у Черкаській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та частково у Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.
Захотілося увімкнули.
Укренерго як о той Ананій...
Туди сюди,роблять собі приємно
Людям Нерви.