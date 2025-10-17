УКР
У низці областей України запровадили екстрені відключення світла , - ДТЕК

відключення,світло

17 жовтня у кількох регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми.

Про це повідомили ДТЕК, місцеві обленерго та НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Аварійні відключення запровадили на Дніпропетровщині, Сумщині, Кіровоградщині та Житомирщині. Близько 9:30 ДТЕК також повідомила про екстрені відключення у Києві та області, однак о 10:26 компанія поінформувала, що їх скасовано.

За даними "Укренерго", станом на 10:00 обмеження діють у Черкаській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та частково у Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

електроенергія (6461) ДТЕК (2024)
А ещё только середина октября
17.10.2025 10:49 Відповісти
Захотілося вимкнули,
Захотілося увімкнули.
Укренерго як о той Ананій...
Туди сюди,роблять собі приємно
Людям Нерви.
17.10.2025 10:55 Відповісти
Це нова формула замість ганебного до 2019 року "Ротердам +", по якому всі отримували електроенергію і платили максимум 1,80 за кіловат? І хто після цього є вумний нарід?
17.10.2025 10:58 Відповісти
А в низці областей Парашной ********* не запровадили, так ********? А ваш божок та кумір Zе, якого ви обожнюєте та цілуєтє у сраку по фкій тете кров українців, казав шо небуде на Параші електроенергії. Шо, він знов та як завжди сбрехав?
17.10.2025 11:03 Відповісти
 
 