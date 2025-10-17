В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света, - ДТЭК

17 октября в нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы.

Об этом сообщили ДТЭК, местные облэнерго и НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Аварийные отключения ввели на Днепропетровщине, Сумщине, Кировоградщине и Житомирщине. Около 9:30 ДТЭК также сообщила об экстренных отключениях в Киеве и области, однако в 10:26 компания проинформировала, что они отменены.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 10:00 ограничения действуют в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и частично в Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

