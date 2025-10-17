РУС
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света, - ДТЭК

17 октября в нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы.

Об этом сообщили ДТЭК, местные облэнерго и НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Аварийные отключения ввели на Днепропетровщине, Сумщине, Кировоградщине и Житомирщине. Около 9:30 ДТЭК также сообщила об экстренных отключениях в Киеве и области, однако в 10:26 компания проинформировала, что они отменены.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 10:00 ограничения действуют в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и частично в Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

А ещё только середина октября
17.10.2025 10:49 Ответить
Захотілося вимкнули,
Захотілося увімкнули.
Укренерго як о той Ананій...
Туди сюди,роблять собі приємно
Людям Нерви.
17.10.2025 10:55 Ответить
Це нова формула замість ганебного до 2019 року "Ротердам +", по якому всі отримували електроенергію і платили максимум 1,80 за кіловат? І хто після цього є вумний нарід?
17.10.2025 10:58 Ответить
Ти не розумієш! Зато не Порошенко! Бо ж то він бариха! І Фсьо вкрав...
Маємо квартал на чолі з блазнем...
Хотіли країну ЙОГО мрій? Вигляньте з вікна, полюбуйтесь... повеселіться і поржіть...
17.10.2025 11:26 Ответить
А в низці областей Парашной ********* не запровадили, так ********? А ваш божок та кумір Zе, якого ви обожнюєте та цілуєтє у сраку по фкій тете кров українців, казав шо небуде на Параші електроенергії. Шо, він знов та як завжди сбрехав?
17.10.2025 11:03 Ответить
От дивина, ЗЕлупа знову збрехав... та не може такого бути! І, головне, ж то ні він ні його слуги не крадуть. Зовсім зовсім. Ну, хіба по-дрібничці, мільярдиками...
17.10.2025 11:29 Ответить
Ніт, таки Рудий 3,14дарас - Гудок - так і проситься в сусідню з Бєнєю камеру...
17.10.2025 11:24 Ответить
Так.
В наступному році Європа відзвітує скількі купила в нас енергії саме в цей «критичний» час. Треба не забути це перевірити
17.10.2025 11:46 Ответить
Я так розумію, ахметом і всі хто торгує світлом, повертає нас к джерелам нашої, хомосапієнс, появи на цьому світі. Треба вчитися добувати вогонь.
17.10.2025 11:45 Ответить
 
 