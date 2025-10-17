УКР
741 27

Лише 8% українців вважають, що владу не можна критикувати, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

90% українців переконані, що владу потрібно критикувати.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

критика влади
Фото: КМІС

Для порівняння, у 2024 році таких було 81%. Водночас лише 8% респондентів вважають, що владу взагалі не можна критикувати - цей показник за рік зменшився з 13%.

Серед прихильників критики 58% виступають за виважений і конструктивний підхід, щоб не "розхитувати ситуацію в країні", тоді як 32% підтримують більш жорстку позицію.

Автор: 

+6
А скільки відсотків українців вважає, що владу потрібно ******* два рази на тиждень?
17.10.2025 11:17 Відповісти
+5
Нізя владу критикувати! Ви шо, ні в якеому разі. Їх портрети можна і потрібно тільки вишивати бісером і написати про їх подвиги книжки для учнів шкіл. Що ж ми робили без Боневтіка і його воровитої шобли?
17.10.2025 11:09 Відповісти
+4
А також без сраліна, членіна та інших пап римських.
17.10.2025 11:11 Відповісти
Щось за останній тиждень забагато опитувань від цієї комсомольської контори., КМІС йде на йух!
17.10.2025 11:10 Відповісти
Просто нагадаю, що КМІС - одні з тих, хто в 2004 році дав чесний екзитпол у другому турі виборів, який показав перемогу Ющенка, а не обізбЯника...
показати весь коментар
17.10.2025 11:15 Відповісти
Під час екзитполів як правило всі соціологи дають близькі результати, щоб завоювати довіру. Інша річ - під час передвиборчих компаній - золотої пори збору врожаїв капусти, коли ці опитування головний інструмент маніпуляцій, яскравий приклад - щотижнева накрутка "рейтингів" неіснуючої тоді партії "слуг" і героя дешевого телесеріальчика, який дорого обійшовся для народу.
показати весь коментар
17.10.2025 11:30 Відповісти
З того часу багато води протекло по річках і багато чого змінилося. Сьогодні КМІС на підтанцьовці у Боневтіка Потужно-Брехливого і його шобли і це факт.
показати весь коментар
17.10.2025 12:07 Відповісти
Що не так, наприклад, із цим опитуванням?

60% респондентів вважають, що запровадження РНБО санкцій проти Петра Порошенка є спробою влади відволікти увагу суспільства, зокрема від ситуації на фронті чи нейтралізації опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене КМІС у період 19-28 вересня 2025 року.
17.10.2025 11:16 Відповісти
З опитуванням все так. Просто коментатор - один з тих 8 відсотків.
17.10.2025 11:18 Відповісти
Щось Ви підозріло виправдовуете цей гнилий та завжди залежний від будьяких владних кіл статистичний апарат. Мені особисто не телефонували на Чорну раду не запрошували, листи не надсилали. Ці екзітполи архаїчний маніпулятивний інструмент, який повинен чи реформуватись чи зникнути назавжди.
17.10.2025 11:26 Відповісти
Причому тут виправдання? Є результати опитувань, які потім підтверджуються або ні на виборах. У КМІС вони ще більш-менш точні.

І так, учіть матчасть: екзитполи - це не коли дзвонять, а коли опитують на виході з виборчої дільниці!
17.10.2025 11:38 Відповісти
Вся ця матчасть застаріле маніпулятивне лайно.
17.10.2025 11:42 Відповісти
Ооо! Якч дивина! 😁 Для зєрмачні, зяичайно. 😊
17.10.2025 11:17 Відповісти
Не багато.. Більшість вважають, що це треба робити щоденно і регулярно.
17.10.2025 11:25 Відповісти
0, в мене знайомі тримають магазин, ледь кінці з кінцями зводять, але за вову порвуть
17.10.2025 13:03 Відповісти
Хто ці 8% кріпаків?
17.10.2025 11:18 Відповісти
Ці 8% і є отими коригувальниками для **********, під час обстрілів України!! Мертвечук баканов деркач сівкович бай мехеда, та ціла купа зрадників з КМУ ВРУ ГПУ СБУ ОДА…, можуть це підтвердити!!
17.10.2025 11:30 Відповісти
Просто треба чітко відрізняти, що таке *критикувати*, а що - *обсирати*, бо останні більше шкодять Україні, ніж владі.
17.10.2025 11:23 Відповісти
Поєднайте ці два слова.... і буде..маленький..але результат!!! )))
17.10.2025 11:48 Відповісти
А пи-дить хотя бы раз в неделю можно? Проведите опрос.
17.10.2025 11:23 Відповісти
Не видно щоб 90% критикували владу, скоріше 8%.
17.10.2025 11:25 Відповісти
малувато. по статистиці в кожній масі людей знаходиться десь біля 12% латентних шизіків, яких керулі цією толпою й використовують як "зажигалочок". так що нічого нового.
17.10.2025 11:31 Відповісти
8% pi da ras iv це непогано
17.10.2025 11:35 Відповісти
Коли уряд боїться людей - це свобода.

Коли люди бояться уряд - це тиранія
17.10.2025 11:52 Відповісти
для чого опитувати саму владу?
17.10.2025 12:22 Відповісти
"Лише 8% українців вважають, що владу не можна критикувати, - опитування КМІС".
Значить,ще стільки багато зебілів залишилось з числа 73(45)%.
17.10.2025 12:52 Відповісти
Критикувати? Та її гнати ссаними ганчірками вже треба.
17.10.2025 13:02 Відповісти
 
 