Лише 8% українців вважають, що владу не можна критикувати, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
90% українців переконані, що владу потрібно критикувати.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Для порівняння, у 2024 році таких було 81%. Водночас лише 8% респондентів вважають, що владу взагалі не можна критикувати - цей показник за рік зменшився з 13%.
Серед прихильників критики 58% виступають за виважений і конструктивний підхід, щоб не "розхитувати ситуацію в країні", тоді як 32% підтримують більш жорстку позицію.
60% респондентів вважають, що запровадження РНБО санкцій проти Петра Порошенка є спробою влади відволікти увагу суспільства, зокрема від ситуації на фронті чи нейтралізації опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене КМІС у період 19-28 вересня 2025 року.
І так, учіть матчасть: екзитполи - це не коли дзвонять, а коли опитують на виході з виборчої дільниці!
Коли люди бояться уряд - це тиранія
Значить,ще стільки багато зебілів залишилось з числа 73(45)%.