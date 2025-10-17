Лише 8% українців вважають, що владу не можна критикувати, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

90% українців переконані, що владу потрібно критикувати.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Для порівняння, у 2024 році таких було 81%. Водночас лише 8% респондентів вважають, що владу взагалі не можна критикувати - цей показник за рік зменшився з 13%.

Серед прихильників критики 58% виступають за виважений і конструктивний підхід, щоб не "розхитувати ситуацію в країні", тоді як 32% підтримують більш жорстку позицію.

