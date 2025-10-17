РУС
Лишь 8% украинцев считают, что власть нельзя критиковать, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

90% украинцев убеждены, что власть нужно критиковать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

критика власти
Фото: КМИС

Для сравнения, в 2024 году таких было 81%. В то же время только 8% респондентов считают, что власть вообще нельзя критиковать - этот показатель за год уменьшился с 13%.

Среди сторонников критики 58% выступают за взвешенный и конструктивный подход, чтобы не "расшатывать ситуацию в стране", тогда как 32% поддерживают более жесткую позицию.

+2
А також без сраліна, членіна та інших пап римських.
17.10.2025 11:11 Ответить
+2
А скільки відсотків українців вважає, що владу потрібно ******* два рази на тиждень?
17.10.2025 11:17 Ответить
+1
Нізя владу критикувати! Ви шо, ні в якеому разі. Їх портрети можна і потрібно тільки вишивати бісером і написати про їх подвиги книжки для учнів шкіл. Що ж ми робили без Боневтіка і його воровитої шобли?
17.10.2025 11:09 Ответить
Нізя владу критикувати! Ви шо, ні в якеому разі. Їх портрети можна і потрібно тільки вишивати бісером і написати про їх подвиги книжки для учнів шкіл. Що ж ми робили без Боневтіка і його воровитої шобли?
17.10.2025 11:09 Ответить
А також без сраліна, членіна та інших пап римських.
17.10.2025 11:11 Ответить
Щось за останній тиждень забагато опитувань від цієї комсомольської контори., КМІС йде на йух!
17.10.2025 11:10 Ответить
Просто нагадаю, що КМІС - одні з тих, хто в 2004 році дав чесний екзитпол у другому турі виборів, який показав перемогу Ющенка, а не обізбЯника...
17.10.2025 11:15 Ответить
Під час екзитполів як правило всі соціологи дають близькі результати, щоб завоювати довіру. Інша річ - під час передвиборчих компаній - золотої пори збору врожаїв капусти, коли ці опитування головний інструмент маніпуляцій, яскравий приклад - щотижнева накрутка "рейтингів" неіснуючої тоді партії "слуг" і героя дешевого телесеріальчика, який дорого обійшовся для народу.
17.10.2025 11:30 Ответить
Що не так, наприклад, із цим опитуванням?

60% респондентів вважають, що запровадження РНБО санкцій проти Петра Порошенка є спробою влади відволікти увагу суспільства, зокрема від ситуації на фронті чи нейтралізації опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене КМІС у період 19-28 вересня 2025 року.
17.10.2025 11:16 Ответить
З опитуванням все так. Просто коментатор - один з тих 8 відсотків.
17.10.2025 11:18 Ответить
Щось Ви підозріло виправдовуете цей гнилий та завжди залежний від будьяких владних кіл статистичний апарат. Мені особисто не телефонували на Чорну раду не запрошували, листи не надсилали. Ці екзітполи архаїчний маніпулятивний інструмент, який повинен чи реформуватись чи зникнути назавжди.
17.10.2025 11:26 Ответить
Причому тут виправдання? Є результати опитувань, які потім підтверджуються або ні на виборах. У КМІС вони ще більш-менш точні.

І так, учіть матчасть: екзитполи - це не коли дзвонять, а коли опитують на виході з виборчої дільниці!
17.10.2025 11:38 Ответить
Вся ця матчасть застаріле маніпулятивне лайно.
17.10.2025 11:42 Ответить
Ооо! Якч дивина! 😁 Для зєрмачні, зяичайно. 😊
17.10.2025 11:17 Ответить
А скільки відсотків українців вважає, що владу потрібно ******* два рази на тиждень?
17.10.2025 11:17 Ответить
Не багато.. Більшість вважають, що це треба робити щоденно і регулярно.
17.10.2025 11:25 Ответить
Хто ці 8% кріпаків?
17.10.2025 11:18 Ответить
Ці 8% і є отими коригувальниками для **********, під час обстрілів України!! Мертвечук баканов деркач сівкович бай мехеда, та ціла купа зрадників з КМУ ВРУ ГПУ СБУ ОДА…, можуть це підтвердити!!
17.10.2025 11:30 Ответить
Просто треба чітко відрізняти, що таке *критикувати*, а що - *обсирати*, бо останні більше шкодять Україні, ніж владі.
17.10.2025 11:23 Ответить
А пи-дить хотя бы раз в неделю можно? Проведите опрос.
17.10.2025 11:23 Ответить
Не видно щоб 90% критикували владу, скоріше 8%.
17.10.2025 11:25 Ответить
малувато. по статистиці в кожній масі людей знаходиться десь біля 12% латентних шизіків, яких керулі цією толпою й використовують як "зажигалочок". так що нічого нового.
17.10.2025 11:31 Ответить
8% pi da ras iv це непогано
17.10.2025 11:35 Ответить
 
 