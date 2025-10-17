Лишь 8% украинцев считают, что власть нельзя критиковать, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

90% украинцев убеждены, что власть нужно критиковать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Для сравнения, в 2024 году таких было 81%. В то же время только 8% респондентов считают, что власть вообще нельзя критиковать - этот показатель за год уменьшился с 13%.

Среди сторонников критики 58% выступают за взвешенный и конструктивный подход, чтобы не "расшатывать ситуацию в стране", тогда как 32% поддерживают более жесткую позицию.

