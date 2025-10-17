ЄСПЛ визнав санкції РНБО незаконними: це може стати прецедентом

Європейський суд з прав людини визнав, що замороження активів та зупинення одного з найбільших операторів лотерей в Україні - ТОВ "М.С.Л." є втручанням у право мирного володіння майном.

Так, ЄСПЛ зазначив, що втручання не відповідало критерію законності, оскільки національна правова база була нечіткою та непередбачуваною щодо того, які саме критерії дають підстави для застосування санкцій до приватних компаній.

Також суд вважає це втручання непропорційним, оскільки обмеження застосували без оцінки конкретної поведінки компанії, а лише через формальний зв’язок із іншими суб’єктами.

ЄСПЛ наголосив, що заявник не мав реального доступу до незалежного суду, який міг би оцінити правомірність санкцій. У рішення зазначається, що акти РНБО та Указ президента мають "політичний характер", а суди обмежені у можливості перевіряти їх по суті. Відсутність незалежного контролю, за словами суду, створює ризик свавілля.

Суд встановив, що заявник не мав ефективного засобу юридичного захисту, який дозволив би домогтися скасування або перегляду санкцій. Звернення до судів загальної юрисдикції виявилися безрезультатними, оскільки ті визнавали, що такі рішення не підлягають оцінці по суті.

Справа "M.S.L., TOV v. UKRAINE" стосувалася оскарження компанією санкції, запроваджених проти неї рішенням РНБО у 2-15 році. Згодом строк дії обмежень продовжили у 2016 та 2017 роках.

Компанія у зверненні до ЄСПЛ наголошувала, що національні суди не перевірили, чи мали державні органи достатні підстави для запровадження санкцій і чи були вони підтверджені доказами.

На думку компанії, дискреційні повноваження президента у сфері національної безпеки не повинні обмежувати судовий перегляд і не звільняють суди від обов’язку перевіряти наявність підстав для застосування санкцій відповідно до Закону про санкції.

Адвокат Олексій Шевчук вважає, що рішення ЄСПЛ може стати прецедентом, який вплине не лише на долю "М.С.Л.", а й на всю практику застосування санкцій в Україні.

Також він зауважив, що РНБО має враховувати рішення міжнародних інституцій.

