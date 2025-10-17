УКР
ЄСПЛ визнав санкції РНБО незаконними: це може стати прецедентом

Санкції РНБО визнано незаконними. Рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав, що замороження активів та зупинення одного з найбільших операторів лотерей в Україні - ТОВ "М.С.Л." є втручанням у право мирного володіння майном.

Так, ЄСПЛ зазначив, що втручання не відповідало критерію законності, оскільки національна правова база була нечіткою та непередбачуваною щодо того, які саме критерії дають підстави для застосування санкцій до приватних компаній.

Також суд вважає це втручання непропорційним, оскільки обмеження застосували без оцінки конкретної поведінки компанії, а лише через формальний зв’язок із іншими суб’єктами.

ЄСПЛ наголосив, що заявник не мав реального доступу до незалежного суду, який міг би оцінити правомірність санкцій. У рішення зазначається, що акти РНБО та Указ президента мають "політичний характер", а суди обмежені у можливості перевіряти їх по суті. Відсутність незалежного контролю, за словами суду, створює ризик свавілля.

Суд встановив, що заявник не мав ефективного засобу юридичного захисту, який дозволив би домогтися скасування або перегляду санкцій. Звернення до судів загальної юрисдикції виявилися безрезультатними, оскільки ті визнавали, що такі рішення не підлягають оцінці по суті.

Справа "M.S.L., TOV v. UKRAINE" стосувалася оскарження компанією санкції, запроваджених проти неї рішенням РНБО у 2-15 році. Згодом строк дії обмежень продовжили у 2016 та 2017 роках.

Компанія у зверненні до ЄСПЛ наголошувала, що національні суди не перевірили, чи мали державні органи достатні підстави для запровадження санкцій і чи були вони підтверджені доказами.

На думку компанії, дискреційні повноваження президента у сфері національної безпеки не повинні обмежувати судовий перегляд і не звільняють суди від обов’язку перевіряти наявність підстав для застосування санкцій відповідно до Закону про санкції.

Адвокат Олексій Шевчук вважає, що рішення ЄСПЛ може стати прецедентом, який вплине не лише на долю "М.С.Л.", а й на всю практику застосування санкцій в Україні.

Також він зауважив, що РНБО має враховувати рішення міжнародних інституцій.

санкції ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
+10
оце зараз ПП зесрані влаштує "чорну п'ятницю"
показати весь коментар
17.10.2025 15:31 Відповісти
+4
Звісно . Це якась незаконна хрєнь. На то є суди. Ми їх утримуємо на великі кошти з податків.
Але в нас завівся царьок, який намагається прибрати неугодних поза судовою системою.
показати весь коментар
17.10.2025 15:46 Відповісти
+3
Куколди.
Не здивуюсь, якщо суд в ЄС визнає єдино законною дією агресію ...уйла проти Украіни
показати весь коментар
17.10.2025 15:33 Відповісти
"Хіросіму і Нігерсакі"
показати весь коментар
17.10.2025 16:37 Відповісти
Суд в ЕС такая же бутафория как в любой другой стране.
показати весь коментар
17.10.2025 15:35 Відповісти
Зеботи затіпало
показати весь коментар
17.10.2025 15:54 Відповісти
Є підстави вважати тебе баобабою .Зебонута ТП
показати весь коментар
17.10.2025 16:40 Відповісти
10 р промайнуло і ніякого тобі строку давності - тепер ше державу зобов"яжуть виплатити їм компенсацію - от вам і Спортлото
показати весь коментар
17.10.2025 15:34 Відповісти
Ну Європейський суд вирішив що масовий вбивця і людоїд може спокійно подорожувати Європою. Це теж може вважатися прицидентом
показати весь коментар
17.10.2025 15:34 Відповісти
Дебіляри кінчені. Краще б ви санкції проти виробників горілки запровадили. Від лотерей ще ніхто не помер, а це лікеро-горілчане лайно знищує населення України не гірше москальських ракет та шахедів.
показати весь коментар
17.10.2025 15:36 Відповісти
В історії вже були борці зі спиртним .Раджу трішки почитати,щоб не виглядати довбоящером!!
показати весь коментар
17.10.2025 16:50 Відповісти
Щоб не виглядати довбоящером, подивіться населення України станом на 1993 рік і станом на зараз. Подивіться статистику смертності від серцево-судинних хвороб, і яку роль у цьому відіграє зловживання алкоголем. Подивіться кримінальну статистику, статистику ДТП, пожеж та нещасних випадків на воді, яка зазвичай починається словами "Перебуваючи напідпитку..", або "під час спільного споживання алкогольних напоїв...". І коли ви зробите правильні висновки у вас буде шанс не вимерти, як довбоящер.
показати весь коментар
17.10.2025 17:18 Відповісти
За этих аферистов вписались..
показати весь коментар
17.10.2025 15:40 Відповісти
Дивіться як кацапи користуються тим що наш царьок почав застосовувати цей механізм незаконно проти власних громадян. Це їхнє виправдання !
показати весь коментар
17.10.2025 15:48 Відповісти
Сподіваюся це лише початок....
показати весь коментар
17.10.2025 15:55 Відповісти
 
 