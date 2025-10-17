РУС
ЕСПЧ признал санкции СНБО незаконными: это может стать прецедентом

Санкции против М.С.Л.: ЕСПЧ назвал их незаконными

Европейский суд по правам человека признал, что замораживание активов и остановка одного из крупнейших операторов лотерей в Украине - ООО "М.С.Л." является вмешательством в право мирного владения имуществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Так, ЕСПЧ отметил, что вмешательство не соответствовало критерию законности, поскольку национальная правовая база была нечеткой и непредсказуемой относительно того, какие именно критерии дают основания для применения санкций к частным компаниям.

Читайте также: ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы экс-командира 155-й ОМБр Рюмшина

Также суд считает это вмешательство непропорциональным, поскольку ограничения применили без оценки конкретного поведения компании, а лишь из-за формальной связи с другими субъектами.

ЕСПЧ отметил, что заявитель не имел реального доступа к независимому суду, который мог бы оценить правомерность санкций. В решении отмечается, что акты СНБО и Указ президента имеют "политический характер", а суды ограничены в возможности проверять их по существу. Отсутствие независимого контроля, по словам суда, создает риск произвола.

Суд установил, что заявитель не имел эффективного средства юридической защиты, которое позволило бы добиться отмены или пересмотра санкций. Обращения в суды общей юрисдикции оказались безрезультатными, поскольку те признавали, что такие решения не подлежат оценке по существу.

Читайте: ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за нарушение прав человека после войны 2008 года

Дело "M.S.L., TOV v. UKRAINE" касалось обжалования компанией санкций, введенных против нее решением СНБО в 2-15 году. Впоследствии срок действия ограничений продлили в 2016 и 2017 годах.

Компания в обращении в ЕСПЧ отмечала, что национальные суды не проверили, имели ли государственные органы достаточные основания для введения санкций и были ли они подтверждены доказательствами.

По мнению компании, дискреционные полномочия президента в сфере национальной безопасности не должны ограничивать судебный пересмотр и не освобождают суды от обязанности проверять наличие оснований для применения санкций в соответствии с Законом о санкциях.

Адвокат Алексей Шевчук считает, что решение ЕСПЧ может стать прецедентом, который повлияет не только на судьбу "М.С.Л.", но и на всю практику применения санкций в Украине.

Также он отметил, что СНБО должен учитывать решения международных институтов.

лотерея (215) санкции (11929) Европейский суд по правам человека (820)
Топ комментарии
+2
оце зараз ПП зесрані влаштує "чорну п'ятницю"
17.10.2025 15:31 Ответить
+2
Ну Європейський суд вирішив що масовий вбивця і людоїд може спокійно подорожувати Європою. Це теж може вважатися прицидентом
17.10.2025 15:34 Ответить
+1
Куколди.
Не здивуюсь, якщо суд в ЄС визнає єдино законною дією агресію ...уйла проти Украіни
17.10.2025 15:33 Ответить
