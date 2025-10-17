УКР
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро та 300 тис. євро - на укриття, - Сибіга після зустрічі із Бланаром

Андрій Сибіга зустрівся з Юраєм Бланаром

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром повідомив про виділення Україні допомоги для енергетичного сектору та на будівництво укриттів.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ключові питання нашого двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та вступу до ЄС - разом з Молдовою та без розриву відносин", - йдеться в повідомленні.

Сибіга повідомив свого словацького колегу про нещодавні напади Росії на українську енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.

Також читайте: Словаччина надасть 14-й пакет підтримки Україні, - глава Міноборони Калиняк

"І я вдячний за його своєчасну заяву про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на €500 тис.", - зазначив Сибіга.

Крім того, словацька сторона також виділить € 300 тис. на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах на двосторонній основі.

Фіцо не антиукраїнський, а прословацький. Думаю, що теж саме про Орбана - він скоріш проугорський.
показати весь коментар
17.10.2025 17:17 Відповісти
Не надто вражаючі суми.П"ятсот тисяч євриків вам легко дасть хтось на кшталт Колі-Котлєти шоб перенести браслет з лівої ноги на праву...А вже шоб взагалі зняти то можна сміливо добавляти нулик...
показати весь коментар
17.10.2025 17:21 Відповісти
Виправляються чи на "Дружбу" сподіваються?
показати весь коментар
17.10.2025 17:34 Відповісти
Гроші, прямо міндічу, шурмі, шиферам, та іншим приблудам95, переведуть особи з Урядового кварталу?!? Резніков з бакановим, можуть, і адвокатами зашхериться у цьому ділі?? Вони ж і курси, аж у Полтаві пройшли?!?
показати весь коментар
17.10.2025 18:04 Відповісти
 
 