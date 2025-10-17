Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро та 300 тис. євро - на укриття, - Сибіга після зустрічі із Бланаром
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром повідомив про виділення Україні допомоги для енергетичного сектору та на будівництво укриттів.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили ключові питання нашого двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та вступу до ЄС - разом з Молдовою та без розриву відносин", - йдеться в повідомленні.
Сибіга повідомив свого словацького колегу про нещодавні напади Росії на українську енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.
"І я вдячний за його своєчасну заяву про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на €500 тис.", - зазначив Сибіга.
Крім того, словацька сторона також виділить € 300 тис. на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах на двосторонній основі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль