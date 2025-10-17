Словакия предоставит Украине пакет энергетического оборудования на 500 тыс. евро и 300 тыс. евро - на укрытия, - Сибига после встречи с Бланаром

Министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром сообщил о выделении Украине помощи для энергетического сектора и на строительство укрытий.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили ключевые вопросы нашей двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Я поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и вступления в ЕС - вместе с Молдовой, и без разрыва отношений", - говорится в сообщении.

Сибига сообщил своему словацкому коллеге о недавних нападениях России на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Также читайте: Словакия предоставит 14-й пакет поддержки Украине, - глава Минобороны Калиняк

"И я благодарен за его своевременное заявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на €500 тыс.", - отметил Сибига.

Кроме того, словацкая сторона также выделит €300 тыс. на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых районах на двусторонней основе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале