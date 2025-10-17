УКР
Новини
Поліція затримала чоловіка, який напав на україномовну родину у Швейцарії, - ЗМІ

нападник у Швейцарії

Швейцарська поліція затримала громадянина Латвії, який 13 жовтня напав на україномовну сім’ю під час поїздки з Інтерлакена до Шпіца.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на слова постраждалої — українки Олени Дудник, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Дудник, конфлікт почався після того, як чоловік почув, що вона спілкується українською мовою. Агресор почав ображати, погрожувати та врешті вдарив її чоловіка, після чого сталася бійка. На місце викликали поліцію.

Очевидці у соцмережах впізнали нападника — це, ймовірно, Олександр Вабікс, родом із Риги, який мешкає в Цюріху. Користувачі зазначили, що чоловік уже раніше нападав на українок у Швейцарії, зокрема на бернському вокзалі в червні 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту та повідомила, що Вабікс затриманий. Влада уточнила, що він не має швейцарського громадянства, а його партнерка — українка з Одеси зі статусом біженки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російськомовний чоловік напав на сім’ю в Швейцарії через українську мову: МЗС вимагає розслідування. ВIДЕО

+15
що за повія з ним була ? мовчки сиділа біля цього лайна
17.10.2025 18:13 Відповісти
+11
Одеситка
17.10.2025 18:16 Відповісти
+8
Не знаю как в Швейцарии, а в Украине есть статья 129:
Часть 2: То же деяние, совершенное членом организованной группы или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
Наказание: Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
17.10.2025 18:16 Відповісти
Когось по тій статті посадили?
17.10.2025 18:46 Відповісти
Було б добре, якби ще шалаву з Одеси, яка їхала з ним додому відправили в Одесу.
17.10.2025 18:17 Відповісти
Щоб вона наводила рашиські ракети? Вочевидь вона є прихильницею московського миру і українофобкою.
17.10.2025 18:28 Відповісти
Ну і нах.. вона там потрібна. 100% же ж з "рузькомирців", які кричать "Одеса - рузькій город" - тож на рашу її й відправити.
17.10.2025 18:28 Відповісти
Може зустріла б дрон від путлєра...
17.10.2025 18:42 Відповісти
Что с этими латышами. Одна теннисистка недавно угодила в расистский скандал на US Open.
17.10.2025 18:35 Відповісти
Забавно, что потом черная теннисистка которую она оскорбила, сама вляпалась в расистский скандал, но уже в Китае.
17.10.2025 18:40 Відповісти
Добре, що видно ********* і його падругу адісітку!!
Родичам її, буде приємна зустріч для спогадів про її невиносімає життя в Україні!!?
17.10.2025 18:40 Відповісти
А може і чоловік побачить, як дружина проводить час в Європі. Обслуговує рашистів.
17.10.2025 18:45 Відповісти
І не боїться той виродок, що може піти дорогою киви до кабздона…
17.10.2025 18:53 Відповісти
Це і є "великая русская культура" і "огидний русский мир" ,тому це кацапське бидло треба гнати з Європи хай їдуть сибір освоювати ,від цих виродків тільки біда і хаос.
17.10.2025 18:56 Відповісти
 
 