Поліція затримала чоловіка, який напав на україномовну родину у Швейцарії, - ЗМІ
Швейцарська поліція затримала громадянина Латвії, який 13 жовтня напав на україномовну сім’ю під час поїздки з Інтерлакена до Шпіца.
Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на слова постраждалої — українки Олени Дудник, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Дудник, конфлікт почався після того, як чоловік почув, що вона спілкується українською мовою. Агресор почав ображати, погрожувати та врешті вдарив її чоловіка, після чого сталася бійка. На місце викликали поліцію.
Очевидці у соцмережах впізнали нападника — це, ймовірно, Олександр Вабікс, родом із Риги, який мешкає в Цюріху. Користувачі зазначили, що чоловік уже раніше нападав на українок у Швейцарії, зокрема на бернському вокзалі в червні 2025 року.
Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту та повідомила, що Вабікс затриманий. Влада уточнила, що він не має швейцарського громадянства, а його партнерка — українка з Одеси зі статусом біженки.
Это же элементарно.)
Часть 2: То же деяние, совершенное членом организованной группы или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
Наказание: Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Родичам її, буде приємна зустріч для спогадів про її невиносімає життя в Україні!!?