Російськомовний чоловік напав на сім’ю в Швейцарії через українську мову: МЗС вимагає розслідування. ВIДЕО

У швейцарському поїзді чоловік, який розмовляв російською, напав на сім’ю за те, що вони спілкувалися українською мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання 20Minuten та заяву речника МЗС України Георгія Тихого.

Інцидент стався 13 жовтня у поїзді, що прямував з Інтерлакена до міста Шпіц. За словами потерпілих, чоловік почав ображати їх, коли почув українську мову, а потім погрожував убивством. Мати сім’ї зафіксувала напад на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

"Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину", - повторював нападник. Під час спроби зняти інцидент він вибив телефон із рук жінки. Після короткої сутички чоловік заспокоївся, а на станції Шпіц сім’я повідомила про напад поліції.

Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту. Ніхто не постраждав настільки, щоб потребувати медичної допомоги. Розслідування триває, і обидві сторони планують подати скарги.

Речник МЗС Георгій Тихий назвав відео нападу "жахливим" і наголосив, що це прояв "неприйнятної мови ненависті та етнічної ворожнечі". Україна звернулася до швейцарських правоохоронців із проханням провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

