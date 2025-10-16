Російськомовний чоловік напав на сім’ю в Швейцарії через українську мову: МЗС вимагає розслідування. ВIДЕО
У швейцарському поїзді чоловік, який розмовляв російською, напав на сім’ю за те, що вони спілкувалися українською мовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання 20Minuten та заяву речника МЗС України Георгія Тихого.
Інцидент стався 13 жовтня у поїзді, що прямував з Інтерлакена до міста Шпіц. За словами потерпілих, чоловік почав ображати їх, коли почув українську мову, а потім погрожував убивством. Мати сім’ї зафіксувала напад на відео.
Увага! Ненормативна лексика!
"Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину", - повторював нападник. Під час спроби зняти інцидент він вибив телефон із рук жінки. Після короткої сутички чоловік заспокоївся, а на станції Шпіц сім’я повідомила про напад поліції.
Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту. Ніхто не постраждав настільки, щоб потребувати медичної допомоги. Розслідування триває, і обидві сторони планують подати скарги.
Речник МЗС Георгій Тихий назвав відео нападу "жахливим" і наголосив, що це прояв "неприйнятної мови ненависті та етнічної ворожнечі". Україна звернулася до швейцарських правоохоронців із проханням провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.
Ще й доводити, що це образливо та непристойно, експертизи, те, се.
Кацап піде "в атказ".
Враховуючи неспішність євро правосуддя, все це не має жодної перспективи.
Нажаль.
А рило набити теж не варіант, бо станеш нападником.
А рожу чого замазали? Ось у всій красі.
І кацапа не депортують скоріш за все.
Єслі нет чєво напісать пішут а мовє...
так, украЫнцы кацапорили?
як би погрожували вашій детині ви б седіли би мовчки .по мені його більше не було в чому вагоні