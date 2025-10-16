Русскоязычный мужчина напал на семью в Швейцарии из-за украинского языка: МИД требует расследования. ВИДЕО
В швейцарском поезде мужчина, разговаривавший на русском, напал на семью за то, что они общались на украинском языке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание 20Minuten и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.
Инцидент произошел 13 октября в поезде, следовавшем из Интерлакена в город Шпиц. По словам потерпевших, мужчина начал оскорблять их, когда услышал украинский язык, а затем угрожал убийством. Мать семьи зафиксировала нападение на видео.
Внимание! Ненормативная лексика!
"Я убью вас всех, вас и вашу семью", - повторял нападающий. При попытке снять инцидент он выбил телефон из рук женщины. После короткой схватки мужчина успокоился, а на станции Шпиц семья сообщила о нападении полиции.
Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента. Никто не пострадал настолько, чтобы нуждаться в медицинской помощи. Расследование продолжается, и обе стороны планируют подать жалобы.
Представитель МИД Георгий Тихий назвал видео нападения "ужасным" и подчеркнул, что это проявление "неприемлемого языка ненависти и этнической вражды". Украина обратилась к швейцарским правоохранителям с просьбой провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
Ще й доводити, що це образливо та непристойно, експертизи, те, се.
Кацап піде "в атказ".
Враховуючи неспішність євро правосуддя, все це не має жодної перспективи.
Нажаль.
А рило набити теж не варіант, бо станеш нападником.
А рожу чого замазали? Ось у всій красі.
І кацапа не депортують скоріш за все.
Єслі нет чєво напісать пішут а мовє...
так, украЫнцы кацапорили?