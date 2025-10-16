РУС
3 386 36

Русскоязычный мужчина напал на семью в Швейцарии из-за украинского языка: МИД требует расследования. ВИДЕО

В швейцарском поезде мужчина, разговаривавший на русском, напал на семью за то, что они общались на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание 20Minuten и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Инцидент произошел 13 октября в поезде, следовавшем из Интерлакена в город Шпиц. По словам потерпевших, мужчина начал оскорблять их, когда услышал украинский язык, а затем угрожал убийством. Мать семьи зафиксировала нападение на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Я убью вас всех, вас и вашу семью", - повторял нападающий. При попытке снять инцидент он выбил телефон из рук женщины. После короткой схватки мужчина успокоился, а на станции Шпиц семья сообщила о нападении полиции.

Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента. Никто не пострадал настолько, чтобы нуждаться в медицинской помощи. Расследование продолжается, и обе стороны планируют подать жалобы.

Представитель МИД Георгий Тихий назвал видео нападения "ужасным" и подчеркнул, что это проявление "неприемлемого языка ненависти и этнической вражды". Украина обратилась к швейцарским правоохранителям с просьбой провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Автор: 

+10
Ось тому кацапів треба гнати з Європи це варвари ,окрім пянства ,хамства і хаосу вони ні на що спроможні.
16.10.2025 12:03 Ответить
+6
да, ЄС .. видавайте більш віз болотним істотам ..більше паРашного бидла - більше аду

16.10.2025 12:05 Ответить
+6
Бидло рашистське розповзається як чума, скоро і в Європі качатимуть свої права на ригуський єзиг.
16.10.2025 12:05 Ответить
Міг би вийти на ходу з поїзда
16.10.2025 11:59 Ответить
16.10.2025 12:01 Ответить
Ось тому кацапів треба гнати з Європи це варвари ,окрім пянства ,хамства і хаосу вони ні на що спроможні.
16.10.2025 12:03 Ответить
да, ЄС .. видавайте більш віз болотним істотам ..більше паРашного бидла - більше аду

16.10.2025 12:05 Ответить
Бидло рашистське розповзається як чума, скоро і в Європі качатимуть свої права на ригуський єзиг.
16.10.2025 12:05 Ответить
Воно дуже обережне, до місцевих не чіпляється, лише до українців...
16.10.2025 12:21 Ответить
ніхто не постраждав настільки?????????? а те що дитина слухала стільки часу бруднючий мат і дивилася як погрожують її батькам? це через роки може проявитися панічними нападами і невиправною шкодою для психіки
16.10.2025 12:07 Ответить
все досить кучеряво, бо швейцарці кацапської не розуміють, доведеться доводити, що це був мат.
Ще й доводити, що це образливо та непристойно, експертизи, те, се.
Кацап піде "в атказ".
Враховуючи неспішність євро правосуддя, все це не має жодної перспективи.
Нажаль.
А рило набити теж не варіант, бо станеш нападником.
16.10.2025 12:27 Ответить
тут така штука: він зараз на телефон знімає, потім кацапа депортують. А вот якби ти "на статусі" вчинив бійку, і очевидно з тяжкими наслідками для москаля, то видворити могли тебе. Тому все правильно вчинив
16.10.2025 12:31 Ответить
як рєпоєди туди пролазять?
16.10.2025 12:07 Ответить
а рожу чого замазали? Є без плями
16.10.2025 12:07 Ответить
Зробити намисто з російськомовної щелепи цього уї@ана.
16.10.2025 12:07 Ответить


А рожу чого замазали? Ось у всій красі.
16.10.2025 12:09 Ответить
Носій "вялікай рускай культури"…
16.10.2025 12:10 Ответить
Дивує хлопець. Погрожують дитині, а він сидить як чмо телефон тискає.
16.10.2025 12:11 Ответить
Так. На кацапа ефективно діє лише фізичний вплив. Бажано з пошкодженням різноманітних органів. Але ж потім клопоту буде купа з тими європейцями.
16.10.2025 12:18 Ответить
в очах дитини та жінки той татусь на все життя залишиться чмошником. за те клопоту з європейцями уник.
16.10.2025 12:29 Ответить
тут така штука: він зараз на телефон знімає, потім кацапа депортують. А вот якби ти "на статусі" вчинив бійку, і очевидно з тяжкими наслідками для москаля, то видворити могли тебе. Тому все правильно вчинив
16.10.2025 12:28 Ответить
він просто обісрався, хоча кацап був менше нього. говори прямо. До того ж в ЄС не заборонено самозахист.
І кацапа не депортують скоріш за все.
16.10.2025 12:32 Ответить
Да кокая разніца на коком ізыгє......
Єслі нет чєво напісать пішут а мовє...

так, украЫнцы кацапорили?
16.10.2025 12:14 Ответить
Там и без нашего МЗС разберутся. Или, если МЗС ничего не умеет, то " В каждой бочек затычка"?
16.10.2025 12:16 Ответить
Зачем пускать российское быдло в ЕС ?
16.10.2025 12:19 Ответить
Європа хоче пересидіти світову війну з найменшими втратами свого капіталу, тому дуже багато піздьожі про допомогу Україні і практично нуль реальних заходів проти росії, прикрилися "санкціями" і торгують з кацапами як можуть
16.10.2025 12:20 Ответить
щодо Швейцарії, то вона завжди нейтральна, тобто завжди лише гроші, російські олігархи влаштовують вечірки, живуть на широку ногу. Не здивуюся, якщо й синочки путіна досі там разом з мільярдами і Швейцарія забезпечує їм безпеку і комфорт
16.10.2025 12:29 Ответить
через VPN Швейцарії ще досі є доступ до російських пропагандонських сайтів, коли багато інших країн Європи уже накінець-то закрили доступ
16.10.2025 12:31 Ответить
Якби таке чмо хрюкогавкало на мою родину я би певне мав тільки одну проблему - як його так замочити щоб камери не засікли.
16.10.2025 12:24 Ответить
...украинский МИД вмешался за украинскую семью и должен довести это унижение до конца. Кацапы должны быть выдворены из ЕС, все до одного.
16.10.2025 12:26 Ответить
Все що їм не зрозуміло, все викликає не бажання зрозуміти, а агресію. Бо, бояться що щось проти них замислили. Судять по собі.
16.10.2025 12:26 Ответить
Яке прикре самогубство.
16.10.2025 12:27 Ответить
В таких ситуациях лучше продолжать разговор на местном языке чтобы понимали все вокруг в чем дело И уверена, этому мерзавцу не поздоровилось.
16.10.2025 12:28 Ответить
На доброго парня кацап наскочил, был-бы недобрый кацапу пришлось выходить на ходу... и наверное правильно быть добрым, но я бы вряд-ли сдержался после угроз моему ребёнку и думаю не я один.
16.10.2025 12:29 Ответить
ну да, тоді би депортували його, а не кацапа. А так... дурачок вилетить з країни, а може і ЄС
16.10.2025 12:32 Ответить
Полностью согласен и искренне завидую людям которые контролируют свои эмоции в подобных ситуациях, не каждому это дано.
16.10.2025 12:35 Ответить
''Да какая разніца на каком язіке гаваріть'' - все своє життя пропагував той, кого нарід на своїх рученьках заніс на трон. Виходить, що різниця є. А ще він говорили ''что все будут гаваріть на язіке, на каком гаваріт он, а я наварю на русском'' в одному із роликів розповідав на Донбасі пан, який отримав булаву. То і його є велика роль в цьому, він все своє життя проповідував російську мову і її культуру та знущався зі всього українського.
16.10.2025 12:35 Ответить
Зате як всі на Заході да і в нас деякі, розказують що в усьому винне тільки *****. А разіян абманулі і не дають їм відкритої інформації що насправді діється. ***** здохне і рашисти виберуть нового *****-імперця і тирана
16.10.2025 12:35 Ответить
В оригіналі статті написано що хлопець живе в Швейцарії, а "батьки з Білорусі, ось чому він вільно говорить по-російськи". Українці типу не вміють.
16.10.2025 12:35 Ответить
 
 