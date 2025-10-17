РУС
Полиция задержала мужчину, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии, - СМИ

нападавший в Швейцарии

Швейцарская полиция задержала гражданина Латвии, который 13 октября напал на украиноязычную семью во время поездки из Интерлакена в Шпиц.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на слова пострадавшей - украинки Елены Дудник, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Дудник, конфликт начался после того, как мужчина услышал, что она общается на украинском языке. Агрессор начал оскорблять, угрожать и, в конце концов, ударил ее мужа, после чего произошла драка. На место вызвали полицию.

Очевидцы в соцсетях узнали нападавшего - это, вероятно, Александр Вабикс, родом из Риги, который живет в Цюрихе. Пользователи отметили, что мужчина уже ранее нападал на украинок в Швейцарии, в частности, - на Бернском вокзале в июне 2025 года.

Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента и сообщила, что Вабикс задержан. Власти уточнили, что он не имеет швейцарского гражданства, а его партнерша - украинка из Одессы, имеет статус беженки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Русскоязычный мужчина напал на семью в Швейцарии из-за украинского языка: МИД требует расследования. ВИДЕО

+19
що за повія з ним була ? мовчки сиділа біля цього лайна
17.10.2025 18:13 Ответить
+13
Одеситка
17.10.2025 18:16 Ответить
+12
Вона така ж прихильниця "руского міра". Тут повна гармонія "чувств любві й нєнавісті"
17.10.2025 18:18 Ответить
що за повія з ним була ? мовчки сиділа біля цього лайна
17.10.2025 18:13 Ответить
Одеситка
17.10.2025 18:16 Ответить
Та ви ж знаєте цю маячню: Адєсса- рускій горад.
17.10.2025 18:17 Ответить
Вона така ж прихильниця "руского міра". Тут повна гармонія "чувств любві й нєнавісті"
17.10.2025 18:18 Ответить
зате всі допомоги як біженка мабуть не забуває отримати
17.10.2025 19:12 Ответить
Безсумнівно!
17.10.2025 19:26 Ответить
Не пройшло і 4 дні.....
17.10.2025 18:14 Ответить
Его приняли сразу на перроне по приходу поезда. Все давно уже рассказано в сети.
17.10.2025 18:30 Ответить
підкажить де почитати
17.10.2025 18:38 Ответить
Висновок, краще жити в Україні. Тут і повітря, і небо, і сонце, і дощ, асе рідне.
17.10.2025 18:16 Ответить
Навкруги одні дебіли .
17.10.2025 18:21 Ответить
Такі, як ти є, але їх мало.)
17.10.2025 18:26 Ответить
Звісно мало.2019 р показав,що 8 з 10 дебіли .До них відносяться 73% і ті,що не забили на вибори
17.10.2025 18:35 Ответить
Если вокруг тебя одни дебіли то это значит что ты свой среди них..
Это же элементарно.)
17.10.2025 18:37 Ответить
дуже цікава теорія,такий висновок міг зробити тільки елітний зебуїн
17.10.2025 18:41 Ответить
Яка теорія.... Все зрозуміло із твого ніка.... Кабачок
17.10.2025 19:08 Ответить
Плюще зебуїнів по дорослому.Тупі тварюки вибрали смерть Україні
17.10.2025 19:13 Ответить
Не знаю как в Швейцарии, а в Украине есть статья 129:
Часть 2: То же деяние, совершенное членом организованной группы или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
Наказание: Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
17.10.2025 18:16 Ответить
Когось по тій статті посадили?
17.10.2025 18:46 Ответить
Було б добре, якби ще шалаву з Одеси, яка їхала з ним додому відправили в Одесу.
17.10.2025 18:17 Ответить
Щоб вона наводила рашиські ракети? Вочевидь вона є прихильницею московського миру і українофобкою.
17.10.2025 18:28 Ответить
Ну і нах.. вона там потрібна. 100% же ж з "рузькомирців", які кричать "Одеса - рузькій город" - тож на рашу її й відправити.
17.10.2025 18:28 Ответить
Може зустріла б дрон від путлєра...
17.10.2025 18:42 Ответить
Что с этими латышами. Одна теннисистка недавно угодила в расистский скандал на US Open.
17.10.2025 18:35 Ответить
Забавно, что потом черная теннисистка которую она оскорбила, сама вляпалась в расистский скандал, но уже в Китае.
17.10.2025 18:40 Ответить
Добре, що видно ********* і його падругу адісітку!!
Родичам її, буде приємна зустріч для спогадів про її невиносімає життя в Україні!!?
17.10.2025 18:40 Ответить
А може і чоловік побачить, як дружина проводить час в Європі. Обслуговує рашистів.
17.10.2025 18:45 Ответить
І не боїться той виродок, що може піти дорогою киви до кабздона…
17.10.2025 18:53 Ответить
Це і є "великая русская культура" і "огидний русский мир" ,тому це кацапське бидло треба гнати з Європи хай їдуть сибір освоювати ,від цих виродків тільки біда і хаос.
17.10.2025 18:56 Ответить
і шо цікаво як раз одесити наголосували на свою голову і на голову 23% оце одоробало 🤡...потім чухнули ,повірте дуже швидко інтегрувалися до Німеччині і всеодно зеленське чмо хароше ...
17.10.2025 19:29 Ответить
 
 