Полиция задержала мужчину, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии, - СМИ

Швейцарская полиция задержала гражданина Латвии, который 13 октября напал на украиноязычную семью во время поездки из Интерлакена в Шпиц.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на слова пострадавшей - украинки Елены Дудник, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Дудник, конфликт начался после того, как мужчина услышал, что она общается на украинском языке. Агрессор начал оскорблять, угрожать и, в конце концов, ударил ее мужа, после чего произошла драка. На место вызвали полицию.

Очевидцы в соцсетях узнали нападавшего - это, вероятно, Александр Вабикс, родом из Риги, который живет в Цюрихе. Пользователи отметили, что мужчина уже ранее нападал на украинок в Швейцарии, в частности, - на Бернском вокзале в июне 2025 года.

Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента и сообщила, что Вабикс задержан. Власти уточнили, что он не имеет швейцарского гражданства, а его партнерша - украинка из Одессы, имеет статус беженки.

