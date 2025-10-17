Україна має намір відкрити Генеральне консульство у Пряшеві, - Сибіга
До кінця цього року Україна має намір відкрити в словацькому Пряшеві Генеральне консульство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром,
Так, він зазначив, що Україна посилить свою дипломатичну присутність у Словаччині.
"Ми маємо намір відкрити наше Генеральне консульство в Пряшові до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади у східній Словаччині. Ми зацікавлені у розвитку прагматичної, взаємовигідної та добросусідської співпраці між Україною та Словаччиною", - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую Богу, що я не москаль
показати весь коментар17.10.2025 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль