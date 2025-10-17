УКР
Новини Консульства України у Словаччині
Україна має намір відкрити Генеральне консульство у Пряшеві, - Сибіга

Сибіга про відкриття консульства у Пряшеві

До кінця цього року Україна має намір відкрити в словацькому Пряшеві Генеральне консульство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром,

Так, він зазначив, що Україна посилить свою дипломатичну присутність у Словаччині.

"Ми маємо намір відкрити наше Генеральне консульство в Пряшові до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади у східній Словаччині. Ми зацікавлені у розвитку прагматичної, взаємовигідної та добросусідської співпраці між Україною та Словаччиною", - додав він.

